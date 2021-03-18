Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Yalova'da zimmetine para geçirdiği iddia edilen PTT çalışanı tutuklandı
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde müşterilerin adlarına usulsüz kredi çekerek zimmetine para geçirdiği ileri sürülen PTT çalışanı tutuklandı.
|18 Mart 2021 12:22
|+Aa- Yazdır
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, maaşlarını kurumdan çeken çok sayıda emeklinin üzerinden haberleri olmaksızın kredi çekerek zimmetine geçirdiği ileri sürülen PTT Çınarcık Şubesi çalışanı E.G, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla tutuklandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Düzce'de kaybolan kişinin cesedi Zonguldak'ta deniz kenarında bulundu
18 Mart 2021 12:54
|Konya'da bir kişi evinde ölü bulundu
18 Mart 2021 12:52
|Ablasını bıçaklayarak yaralayan sanığa 12 yıl 6 ay hapis
18 Mart 2021 12:30
|Düzce'de yaylada mahsur kalan 3 genç köylüler tarafından kurtarıldı
18 Mart 2021 12:04
|Şanlıurfa'da teknenin alabora olması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
18 Mart 2021 11:28
|Durak dışında otobüsü binmek isteyen kişi, kendisini uyaran şoförü dövdü
18 Mart 2021 11:11
|Hasan Şaş havalimanını birbirine kattı: Ağzını burnunu kırarım!
18 Mart 2021 09:15
|İnsan kaçakçılarının ağına bu kez belediyeler takıldı
18 Mart 2021 08:45
|Mahkemeden dikkat çeken karar! Üvey babasının soyadını kullanacak
18 Mart 2021 08:05
|5 milyarlık mirasa kayyum talep edildi
18 Mart 2021 07:51