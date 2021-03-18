AK Parti vekiller, yeni bir Kanun Teklifi'ni, TBMM Başkanlığına sundu
AK Parti milletvekilleri, Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, TBMM Başkanlığına sundu.
|18 Mart 2021 12:36
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