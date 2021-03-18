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AK Parti vekiller, yeni bir Kanun Teklifi'ni, TBMM Başkanlığına sundu

AK Parti milletvekilleri, Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, TBMM Başkanlığına sundu.
 18 Mart 2021 12:36
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AK Parti vekiller, yeni bir Kanun Teklifi'ni, TBMM Başkanlığına sundu

AK Parti milletvekilleri, Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, TBMM Başkanlığına sundu.
Anadolu Ajansı
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