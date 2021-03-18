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Ülke genelinde yarın yağış bekleniyor

Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu bölgeleri ile Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yarın yağış öngörülüyor.
 18 Mart 2021 12:45
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Ülke genelinde yarın yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas, Elazığ, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülen yağışların, Kuzey Ege kıyıları ile Manisa çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise çığ riski bulunuyor.

Batı Karadeniz, Güney Ege ve Akdeniz civarındaki denizlerde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
Anadolu Ajansı
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