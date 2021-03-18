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Konya'da bir kişi evinde ölü bulundu
Konya'nın Kulu ilçesinde bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
|18 Mart 2021 12:52
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Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Kıbrıs Caddesi'ndeki iki katlı apartmanın üst katında yalnız yaşayan Oğuz Tümtürk'ü, (38) alt katta oturan yakınları kahvaltı için çağırmaya gittiklerinde evde hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Tümtürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Tümtürk'ün cesedi Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Tümtürk'ün kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.
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