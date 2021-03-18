Düzce'de kaybolan kişinin cesedi Zonguldak'ta deniz kenarında bulundu
|18 Mart 2021 12:54
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Ereğli-Alaplı karayolu Göktepe mevkisindeki belediye plaj tesislerinde deniz kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören güvenlik görevlileri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ekiplerin incelemesi sonucu cesedin, dün Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) tesisi mevkisi sahil kenarında eşyaları bulunan ve kendisinden haber alınamayan Ahmet Yiğit'e (72) ait olduğu tespit edildi.
Yiğit'in cenazesi, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ereğli ilçesindeki hastaneye gideceğini söyleyerek evden çıktığı öğrenilen Yiğit'e ait eşyaların dün sahilde bulunması ve kendisinden haber alınamaması üzerine ekiplere ihbarda bulunulmuş, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri (DEGAK), Sahil Güvenlik ve Emniyet Timleri (SAGET), İlçe Jandarma Komutanlığı ve dalgıçlarla deniz ve sahil bölgesinde arama çalışması başlatılmıştı.
Ahmet Yiğit'in yüksek şeker hastası olduğu öğrenilmişti.
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