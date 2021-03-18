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Kayseri'de 2 FETÖ sanığına hapis cezası

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında yargılanan 2 sanıktan biri 1 yıl 13 ay, diğeri 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
 18 Mart 2021 13:20
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Kayseri'de 2 FETÖ sanığına hapis cezası

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda tutuksuz sanıklar Y.G. ve B.B. ile avukatları hazır bulundu.

Örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdığı iddiasıyla yargılanan sanık B.B, suçlamaları reddederek beraatini istedi.

Örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmeyen sanık Y.G. de suçsuz olduğunu savunarak, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Y.G'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, B.B'ye ise "örgüte bilerek isteyerek yardım etme" suçundan 1 yıl 13 ay hapis cezası verdi.
Anadolu Ajansı
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