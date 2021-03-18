Dijitalleşme sürecinde vasıflı çalışanlara ihtiyaç artacak

Volvo İş Makineleri'nin Türkiye distribütörü Ascendum Makina tarafından düzenlenen Ascendum Medya Zirvesi, şirketin Operasyonlardan Sorumlu Üst Yöneticisi (COO - Chief Operations Officer) Tolga Polat'ın katılımıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Etkinlikte salgın döneminde iş makineleri sektöründe yaşanan değişimler ve sektörün gelecek beklentilerine ilişkin konular konuşuldu.

Tolga Polat, programda yaptığı konuşmada, "Yakın gelecekte markaların klasik atölye, servis, yedek parça süreçlerini pazarlamadan ziyade üretkenlik ve sahada kalma sürelerini kavram olarak pazarlayacaklarını düşünüyorum. Tabii bunu yapabilmek içinde çok iyi bir sisteme, dijital veriye ve de hem müşteri bilgisi hem teknik bilgisi hem de saha bilgisine sahip olmak gerekiyor. O yüzden de bu insan kaynakları profilini bizim yetiştirmemiz gerek." değerlendirmesinde bulundu.

Polat, Kovid-19 salgınıyla birlikte iş makineleri sektöründe yaşanan değişime ilişkin olarak şunları kaydetti:

"Pandemi nedeniyle hepimizin yaşam şekli ve alışkanlıklarımız maalesef değişmek zorunda kaldı. Bu değişimin etkilerini de tüm dünyayla birlikte yaşamaya devam ediyoruz. 1 yılı aşkın süredir devam eden pandemi koşulları tabii ki de her sektörü olduğu gibi iş makineleri sektörünü de çok etkiledi. İş makineleri sektörü demir-çelik, petrokimya ve yedek parça sanayiyle çok yakın çalışan bir sektör ve bu sektörde yaşanan birkaç lojistik problem tüm tedarik zincirini etkiledi ve maalesef makine üretimine negatif etkide bulundu. Tabii bizim tarafımızda ise aslında iş makinesinin en büyük bölümü olan satış sonrası hizmetler özellikle pandeminin ilk safhalarında doğal olarak alınan tedbirler ve kısıtlamalar neticesinde çok etkilendi. Bu pandemi döneminde tüm sektörlerde olduğu gibi iş makinesi sektöründe çalışan şirketlerde tedarikçilerini çeşitlendirme yoluna gittiler ve mümkün olduğu kadar da süreçlerini dijital platformlara taşıdılar. Zaten bu süreç de halen devam ediyor."

- "Ancak vasıflı bir kadroyla, müşteriye layığıyla hizmet verebilirsiniz"

Kovid-19'un görülmesinden itibaren gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Polat, "İş ortaklarımızın ve çalışanlarımızın başta sağlığını koruyacak yeni düzenlemeleri hızlıca hayata geçirdik." dedi.

Polat, salgın koşullarının müşterilerin alışkanlıklarında da değişimlere neden olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Özellikle pandeminin ilk safhalarında doğal olarak müşterilerimiz ticari varlıklarını sürdürebilmek için yeni ekipmandan ziyade satış sonrası hizmetlere daha çok ağırlık verdiler. Yani daha çok mevcut makinelerini çalıştırıp işlerini idare etmeye çalıştılar. Bu da bizim sektörümüzde zaten önemli olan satış sonrası hizmetleri çok daha önemli hale getirdi. Bunun neticesinde biz de daha önceden verdiğimiz hizmetleri pandemi koşullarına göre düzenledik. Makine işte kalma süresi ve olası sorunları önceden tespit etmek amacıyla çalışmalarımızı yoğunlaştırdık."

İş makineleri sektöründe deneyimli insan kaynağının önemli olduğuna vurgu yapan Polat, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bizim sattığımız ürünler yatırım malı ve çok farklı aplikasyonlarda çalıştığı için sektör bilgisi, makine bilgisi, müşteri bilgisi çok önemli bir seviyede ancak bu vasıflara hakim bir kadroyla, müşteriye layığıyla hizmet verebilirsiniz. Şu anda hepimiz takip ediyoruz sosyal medyadan veya basın kuruluşlarından takip ediyoruz. Birçok şirket dijitalleşmeye çok vurgu yapıyor ama unutmamak gerekir ki özellikle bizim sektörümüzde eğer bu özelliklere haiz deneyimli bir kadronuz yoksa müşterilere layığıyla hizmet veremezsiniz. Bu yüzden de biz deneyimli bir kadroyla birlikte şu andaki çalışma sistemlerimizi daha dijital hale getirerek ilerlemeyi tercih ediyoruz."

Polat, iş makineleri sektöründeki en önemli konunun emisyon değerlerini düşürmek olduğunu ve bu konuda çalışmalar yapıldığını ifade ederek, "İş makineleri sektörünün günümüz ve yakın gelecekteki en önemli konusu emisyon değerlerini düşürmek. Bunun içinde şu anda iş makinesindeki hemen hemen bütün markalar, yüzde 100 elektrikle çalışan iş makinesi üretimi üzerinde çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.