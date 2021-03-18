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Diyarbakır'da belediyelere kura yöntemiyle 423 personel alınacak

Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi:- "Tamamen şeffaf, adil ve eşitlikçi bir anlayışla personeller alınacak"
 18 Mart 2021 13:49
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Diyarbakır'da belediyelere kura yöntemiyle 423 personel alınacak

Diyarbakır'da, Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere merkez Kayapınar, Sur ve Yenişehir İlçe Belediyesine kura yöntemiyle 423 personel alınacak.

Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ali Emiri Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, kentte karşılaşılan en büyük sorun ve taleplerden birinin istihdam olduğunu söyledi.

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri bünyesinde çalıştırmak üzere kadrolar tahsis edildiğini aktaran Çiftçi, Diyarbakır'da yerel yönetimlerde ilk defa kura yöntemiyle personel alımının yapılacağını belirtti.

Alım şartlarının başında Diyarbakır'da ikamet etme şartı bulunduğunu ifade eden Çiftçi, şöyle konuştu:

"Büyükşehir alımı için Diyarbakır'da, Sur, Yenişehir ve Sur Belediyeleri için de ilgili ilçede ikamet etme şartı baz alınarak 423 personel istihdam edilecek. Bunlardan 56'sı büyükşehir, 87'si DİSKİ Genel Müdürlüğü, 130'u Kayapınar Belediyesi, 100'ü Yenişehir Belediyesi ve 50 personele de Sur Belediyesi olmak üzere alım olacak. Tamamen şeffaf, adil ve eşitlikçi bir anlayışla personeller alınacak. 423 asil liste ve 423 de yedek liste olacak. Önümüzdeki hafta ilana çıkılacak ve Diyarbakır'da bir ilki gerçekleştirmiş olacağız. Kuraya dahil olmak için de belirli şartlar olacak."

İnternet üzerinden başvuru yapılacağını aktaran Çiftçi, şartları uyan kişilerin sadece bir başvuru hakkını kullanarak listeye alınacağını ve işe alınanların noter huzurunda belirleneceğini kaydetti.

Ayrıca teknik personel alımları haricinde kalan başvurularda, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu kapsamında belirlenen muhtaçlık kriterlerinde olan kişiler arasında olanlara kuranın uygulanacağını belirten Çiftçi, "Dezavantajlı vatandaşlara fayda sağlayacak bir personel alımı olacak inşallah. Bu noktada da tamamen şaibesiz, avam ifadeyle torpilsiz, kayırmasız bir şekilde adil yöntemle alımı gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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