2021-YÖKDİL/1 sınavına giriş belgeleri erişime açıldı

KÜFÜRBAZ SAVCIYA 6 YIL HAPİS İSTENDİ Twitter'da açtığı '@ HOHMUSTESARI' 'Sayın Müsteşar' rumuzlu hesap üzerinden trollük yaparak AK Partili üst düzey isimlere küfür ve hakaret yağdıran Samsun Cumhuriyet Savcısı Ö.M.G., hem Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) hem de Samsun Ağır Ceza Mahkemesi'nde hesap verecek. Ö.M.G. hakkında HSK tarafından idari, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da adli soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı.