2021-YÖKDİL/1 sınavına giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM 2021-YÖKDİL/1 sınavına ait sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu
|18 Mart 2021 14:04
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2021-YÖKDİL/1 Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
28 Mart 2021 tarihinde uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 18 Mart 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT!
28 Mart 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-YÖKDİL/1 sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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