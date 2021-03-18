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Kuyumcudan 500 gram altın teminatı taslaktan çıkarıldı

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, dün Ankara'da yaptıkları görüşmeler sonucunda, kuyumculardan talep edilen 500 gram altın teminatı şartının yönetmelik taslağından çıkarıldığını duyurdu
 18 Mart 2021 14:50
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Kuyumcudan 500 gram altın teminatı taslaktan çıkarıldı

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, Kuyum Ticareti Hakkında Taslak Yönetmeliği'nde kuyumculardan talep edilen gündemdeki 500 gram altın teminatı şartının Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın direktifiyle taslak metninden çıkarıldığını söyledi.

Atayık, Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı Kuyum Ticareti Hakkında Taslak Yönetmeliğine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır dile getirdikleri taleplerin değerlendirilerek bakanlık tarafından söz konusu taslak yönetmeliğin hazırlandığını ve üzerinde çalışıldığını belirtti.

'YETKİ BELGESİ GETİRİLMESİ ÖNEMLİ'

Mevcut yasal boşluklar nedeniyle isteyen herkesin kuyumcu olabilmesinin piyasadaki sorunları daha da büyüttüğünü ifade eden Atayık, şu açıklamayı yaptı:

"Taslakla, kuyumcu mağaza açılışlarında yetki belgesinin istenmesi gibi belli başlı kuralların getirilmesi çok önemlidir. Ticaret Bakanlığı'nın 'Kuyum Ticareti Hakkında Taslak Yönetmeliği'nin hazırlanması bir gerekliliktir. Bakanlık zaten daha çalışmaya başlarken sektörün ilgili kurumlarına taslağı göndererek görüş istemiştir. Biz de taslak gönderilir gönderilmez düzenlemeyle ilgili itirazlarımızı gerekçeleriyle de gündeme getirdik.

Geçen hafta önce sektörün kurumlarının başkanlarıyla toplandık ve daha sonra Ankara ve İzmir oda başkanlarının katılımıyla Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nde görüş ve önerilerimizi dile getirdik. Esnafımızı zorlayacak ve piyasadaki ticari hayata olumsuz yansımaları muhtemel maddeleri gerekçeleriyle tek tek açıkladık. Zaten İç Ticaret Genel Müdürümüz Sayın Adem Başar tüm açıklamalarımıza çok olumlu yaklaştı."

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ, BAKAN PEKCAN'LA GÖRÜŞTÜ

Atayık, dün 81 ilin oda, dernek başkanları ve sektörün diğer kurumlarının yetkilendirdiği 10 oda başkanıyla birlikte Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, İç Ticaret Genel Müdürü Adem Başar ve daire başkanlarıyla taslak yönetmelik üzerine çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Taslakta yer alan ve kuyumculardan talep edilen gündemdeki 500 gram altın teminatı şartının, sektörün yetkili kurumlarının bilgisi dışında, bazı kişilerce talep edildiğine dikkati çeken Atayık "Yönetmelik taslağı hazırlık sürecinde konulan, ilgili, ilgisiz sektördeki bazı kişilerin talep ettiği bu altın teminat şartı, Ankara'da yapılan toplantıda, yaptığımız açıklamalardan sonra Sayın Pekcan'ın direktifiyle taslak metninden çıkarılmıştır. Bu kararın özellikle mesleğimizde faaliyet gösteren küçük esnafı korumak amacıyla alındığının bilinmesini isteriz." diye konuştu.

'500 GRAM ALTIN TEMİNATINA İHTİYAÇ YOK'

Atayık, devletin çok önemli bir altın rezervine sahip olduğunu, bu nedenle 500 gram altın teminatına da ihtiyacının olmadığını dile getirdi. Bakanlığın söz konusu talimatının, sektörde sevinçle karşılanacağını anlatan Atayık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uzun zamandır kuyumcu odalarımız ve derneklerin mesleği düzen altına almak ve düzgün ticaret yapan küçük ve orta ölçekli esnafı korumak, kuyumculuğun etik kurallarını yasalaştırmak amacıyla hazırlanan Taslak yönetmelik çalışmasını kuyumculuğun geleceği adına kritik önemde gördüğümüzü belirtmek isteriz. Taslak yönetmelikte sektörün gerçekleri ışığında değişiklik önerilerimize de oldukça pozitif yaklaşan Bakanlık yetkilileri, yetki belgesi verilmesi ve yönetmeliğin yürütülmesiyle ilgili maddelerde kuyumcu odalarının yer almasını ve sürece dahil olmaları teklifimize de olumlu yaklaştılar."

'YETKİ BELGESİ SÜRECİNE ODALAR VE DERNEKLER DAHİL EDİLMELİ'

Atayık, sektör olarak bu maddenin de yeniden düzenlenmesini ve yetki belgesi konusunda sürece mutlaka illerdeki kuyumcu oda ve derneklerin dahil edilmesini talep ettiklerini vurguladı.

Bu işi bilen ve uzmanı, ihtisas odası olan meslek odalarına bu düzenlemede yetki verilmesi gerektiğine inandığını aktaran Atayık, şöyle devam etti:

"Bilindiği gibi mevcut durumda süreç, vergi ve sicil kaydıyla sisteme düşen kuyumcu, meslek odasına kayıt işlemiyle tamamlanıyor. Böylece, mesleği icra edenlerle kuyumcu meslek odası arasında bağ kurulmuş oluyor. Kuyumcu odaları da 5362 Sayılı Kanun kapsamında kuyumcuların mesleki şartlara uygun faaliyette bulunup bulunmadığı ve özürlü mal imal edip etmediğini denetliyor.

Her şeyden önce ticaret il müdürlüklerinin, sahada kuyumcuları sağlıklı bir şekilde denetleyebilmesi ve yetki belgesi verebilmesi için mesleğin inceliklerini bilmesi gerekiyor. Ülkemizde uzun yıllardır faaliyet gösteren kuyumcular odası gibi ihtisas odaların kurulmasının nedeni de ilgili mesleklerin hassasiyeti ve nevi şahsına münhasır özellikler taşımasından kaynaklanıyor."

Atayık, Kuyumcular Odası gibi ihtisas odalarının meslektaşları ve üyelerini sahada denetlemeleri ve yetki belgesi konusunda başvuru mercii kurum olmalarının doğal olduğunu ifade etti. Bu nedenle bakanlık yetkililerinden, ticaret il müdürlükleri tarafından yönetmeliğin uygulanması aşamasında kuyumcu oda ve derneklerine de yetki verilmesini talep ettiklerini, bu yaklaşımın da olumlu karşılandığını belirten Atayık, "Taslakta, ayrıca sektörümüz adına düzenlenmesi talebinde bulunduğumuz pek çok madde yeniden uyarlandı. Taslak üzerindeki çalışmalar halen devam etmektedir" dedi
Anadolu Ajansı
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