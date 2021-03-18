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Kocaeli'de midibüs şoförünün darbedilmesi araç kamerasında
Şoförü darbedip kaçan yolcunun yakalanması için çalışmalar sürüyor
|18 Mart 2021 14:20
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolcunun midibüs şoförünü darbetmesi araç kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Turgut Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi'nde Yılmaz D. (64) idaresindeki 41 J 0294 plakalı yolcu midibüsü, yolcunun ikazı üzerine durdu.
Şoför ile midibüse aldığı yolcu arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Araç hareket ettikten sonra şoförü yumruk atarak darbeden yolcu midibüsten inerek uzaklaştı.
Olayın ardından gittiği hastanedeki tedavisi sonrası taburcu edilen Yılmaz D'nin, yolcudan şikayetçi olduğu öğrenildi.
Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Araçtaki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yolcunun şoföre yumruk atması ve ardından midibüsten inerek uzaklaşması yer alıyor.
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