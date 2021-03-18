OHAL Komisyonu 1 yıllık hedef koydu

OHAL Komisyonu 2020 yılı faaliyet raporunu açıkladı. Faaliyet raporunda yer alan bilgiler şu şekildedir:

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, OHAL kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararnameler ile tesis edilen, kamu görevinden çıkarma, yurtdışı öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, emekli personelin rütbelerinin alınması ile kurum ve kuruluşların kapatılması işlemlerine ilişkin başvuruları değerlendirip karara bağlamak üzere 23 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş olup. 22 Mayıs 2017 tarihinde göreve başlamıştır.

Komisyonun görev süresi 25.12.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2020/562 sayılı Cumhurbaşkanı Karan ile 7075 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca bir yıl süreyle uzatılmıştır.

Komisyon bünyesinde 75'i raportör (hakim, uzman, müfettiş) olmak üzere, toplam 240 personel görevlendirilmiştir. Komisyon tarafından elektronik ortamda başvuru alma, arşivleme ve inceleme işlemleri için özel bir bilgi işlem altyapısı oluşturulmuş, başvunılara ilişkin 20'den fazla kurum ve kuruluştan temin edilen bilgiler bu sisteme kaydedilmiştir. Ayrıca, yargı mercileri tarafından verilen kararlar da UYA\P sistemi üzerinden takip edilmektedir.

Kurumlardan intikal eden personel dosyaları, mahkeme dosyaları ve eski başvurularla birlikte toplam 494.260 evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işlemi tamamlanmıştır.

Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan KHK'lar ile 125.678'i kamu görevinden çıkarma olmak üzere toplam 131.922 tedbir işlemi gerçekleştirilmiştir.

31/12/2020 tarihi itibariyle Komisyona yapılan başvuru sayısı 126.630'dur. 22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlamış olan Komisyon tarafından, 31/12/2020 tarihi itibariyle verilen karar sayısı (13.170 kabul. 99.140 ret olmak üzere toplam 112.310) dikkate alındığında, incelemesi devam eden başvuru sayısı 14.320'dir.

Buna göre. Komisyonun karar vermeye başladığı tarihten itibaren 3 (üç) yıllık süre içerisinde toplam başvuruların yaklaşık yüzde 89'u hakkında karar verilmiş bulunmaktadır. Komisyon aynca. 3.520 dosya için ön inceleme kararı vermiştir.

Komisyon kararlan tebliğ edilmek üzere kişilerin en son görev yaptığı kuramlara teslim edilmektedir. Başvurusu kabul edilen kişilerin atama işlemi, ilgisine göre en son görev yapılan kuram ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.

Komisyon kararlanna karşı, kararın tebliğinden itibaren altmış gün içinde Hakimler ve Savcılar Kurulunca belirlenen Ankara idare mahkemeleri ııezdindc ilgilinin en son görev yaptığı kuram veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabilecektir.

Başvurucular, Komisyon internet adresindeki -OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi" uygulaması üzerinden Komisyona yapılan başvuruların safahatı ve kararın sonucu ( Kabul veya Ret ) hakkında bilgi edinebilmektedir.

Komisyon, göreve başladığı günden bu yana çalışmaları hakkında bilgi paylaşmak amacıyla. Avrupa İnsan Haklar. Mahkemesi, Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'ndan birçok üst düzey heyetin yanı sıra ilgili kuram ve medya temsilcilerine Komisyon faaliyetleri yerinde gösterilerek çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir.

Komisyon, etkili iç hukuk yolu olarak hızlı ve aynı zamanda kapsamlı inceleme neticesinde başvurular hakkında bireyselleştirilmiş ve gerekçeli karar vermekledir. Bu kapsamda incelemesi devam eden tüm başvuru dosyalarının 1 yıl içinde karara bağlanması hedeflenmekledir.

