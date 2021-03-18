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Cumhurbaşkanlığının 18 Mart Çanakkale Zaferi Dijital Gösterimi açıldı

Marmaray'ın Yenikapı İstasyonu'nda açılan dijital sergide, çeşitli fotoğraf ve arşiv görüntüleriyle zenginleştirilen 3 boyutlu hologram filmler, cephede çekilen fotoğraflar, hikayeler ve kahramanlar video mapping tekniğiyle sunuluyor
 18 Mart 2021 14:56
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan "18 Mart Çanakkale Zaferi Dijital Gösterimi", Marmaray'ın Yenikapı İstasyonu'nda izlenime sunuldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde Çanakkale destanını ve bu destanı yazan kahramanları anmak, tarihi bilincini yeni nesillere aktarmak amacıyla "360 Kültür Sanat" kapsamında 18 Mart Çanakkale Zaferi Dijital Gösterimi düzenledi.

Yeni iletişim araçları, hologram ve özel projeksiyon teknolojileri kullanılarak sunulan gösterimde, Çanakkale Deniz Savaşı'nda ecdadın iman ve bağımsızlık uğrunda yedi düvelle mücadele edip 18 Mart 1915'te galibiyetle taçlandırdığı Çanakkale Zaferi, dönem fotoğrafları ve kahramanlık hatıralarıyla anlatılıyor.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin, çeşitli fotoğraf ve arşiv görüntüleriyle zenginleştirilen üç boyutlu hologram filmlerle anlatıldığı dijital sergide, Çanakkale Savaşları sırasında cephede çekilen fotoğraflar, hikayeleri ve kahramanları video mapping tekniği ile sunuluyor.

Üç bölümden oluşan serginin birinci bölümü olan hologram odasında Çanakkale Savaşları ve zaferle sonuçlanan süreç detaylarıyla holografik resimlerle aktarılıyor.

Serginin ikinci bölümünde savaş sürecinde öne çıkan sembol isim ve olaylar, LED ekrana aktarılıyor ve Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale şehitlerine atfettiği "Çanakkale Şehitlerine" şiiri seslendiriliyor.

Dijital serginin üçüncü bölümünde ise savaş sürecinde çekilen fotoğraflar, video mapping tekniğiyle ziyaretçilere sunuluyor.

Kovid-19 salgınına karşı gerekli tedbirlerin alındığı sergide, girişlerde ateş ölçümü yapılarak, misafirlerin maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması sağlanıyor.

Sergi, 31 Mart'a kadar 11.00 ile 19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. 18 Mart Çanakkale Zaferi Dijital Gösterimi, pazar günleri kapalı olacak.
Anadolu Ajansı
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