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Emniyet, Sar9 marka silahın kullanılmamasını istedi

Emniyet, geçtiğimiz günlerde meydana gelen yaralama olayı üzerine Sar9 marka zati demirbaş silahla, hiç bir şekilde bir olayda ya da eğitim atışlarında kullanılmamasını talimatını verdi.
 18 Mart 2021 14:59
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Emniyet, Sar9 marka silahın kullanılmamasını istedi

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da bir Komiser Yardımcısı atış poligonunda beylik tabancası olan Sar9 marka silah ile atış eğitimi yaptığı esnada tabancasının mekanizmasının yerinden çıkması suretiyle içerisinde bulunan yay ve mil sağ göz alt kısmına saplanarak yaralandı.

Eğitim Şube Müdürlüğü de buna istinaden, sarsılmaz sar9 marka zati demirbaş silahı olan tüm personele bu silahları ikinci bir emre kadar hiç bir şekilde bir olayda ya da eğitim atışlarında kullanmamasını talimatını verdi.

Bu silahı kullanan personel tabanca atış eğitimlerini eğitim şube müdürlüğünde yer alan farklı demirbaş silahlar ile yapacak.
Memurlar.Net
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