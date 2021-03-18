Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan askerin ismi Hakkari'deki kütüphanede yaşatılacak
|18 Mart 2021 15:04
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Kütüphanenin açılışına katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, şehit Burak Coşkun ile Hakkari Dağ ve Komando Tugayında beraber çalıştıklarını söyledi.
Anlamlı bir günde kütüphaneyi açtıklarını belirten Akbıyık, şöyle konuştu:
"Allah milletimize bir daha kötü günler göstermesin. Çanakkale'deki gibi vakti geldiğinde devlet ve millet olarak yedi düvele karşı Anadolu'nun bütün insanıyla her zaman karşı durup bu vatanı, toprağı, bayrağı kanımızın son damlasına kadar savunuruz. Biz Çanakkale'de de yedi düvele karşı savaştık. Bugün de birçok yerde, Libya'da, Karabağ'da, Kuzey Irak'ta, Suriye'de mücadelemiz devam ediyor. Şehidimize rahmet diliyorum."
Akbıyık ve beraberindekiler, 9 Ağustos 2020'de Yüksekova ilçesi Ağaçlı köyü yakınlarında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan özel harekat polisi Osman Gül adına İl Emniyet Müdürlüğü binasında yaptırılan eğitim ve brifing salonunun açılışını da gerçekleştirdi.
Programa, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Albay Hasan Paçalı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın katıldı.
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