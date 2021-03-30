KKK sivil memurları söz verilen görevde yükselmeyi talep ediyor
Kara Kuvvetleri Komutanlığında çalışan sivil memurlar görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı talep ediyor
|30 Mart 2021 10:05
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Kara Kuvvetleri Komutanlığınca 2015 yılından bugüne yapılmayan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının sivil sendikalarla olan görüşmelerde 2020 yılı için planlanması yapıldığı belirtilmişti, ancak 2020 yılı içerisinde bu yönde herhangi bir sınav açılmadı.
2020 yılında diğer kuvvet komutanlıkları sınav açarak sonuçlandırdı.
Sivil memurlar, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının açılarak görev yapan devlet memurlarının atanabileceği unvanlı yeni kadroların ihdas edilmesi ya da mevcut kadrolarda değişiklik yapılarak unvanlı kadrolara devlet memurlarının da atanmasının sağlanması yönünde taleplerini dile getirmektedirler.
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