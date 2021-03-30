1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

KKK sivil memurları söz verilen görevde yükselmeyi talep ediyor

Kara Kuvvetleri Komutanlığında çalışan sivil memurlar görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı talep ediyor
 30 Mart 2021 10:05
+Aa- Yazdır
KKK sivil memurları söz verilen görevde yükselmeyi talep ediyor

Kara Kuvvetleri Komutanlığınca 2015 yılından bugüne yapılmayan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının sivil sendikalarla olan görüşmelerde 2020 yılı için planlanması yapıldığı belirtilmişti, ancak 2020 yılı içerisinde bu yönde herhangi bir sınav açılmadı.

2020 yılında diğer kuvvet komutanlıkları sınav açarak sonuçlandırdı.

Sivil memurlar, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının açılarak görev yapan devlet memurlarının atanabileceği unvanlı yeni kadroların ihdas edilmesi ya da mevcut kadrolarda değişiklik yapılarak unvanlı kadrolara devlet memurlarının da atanmasının sağlanması yönünde taleplerini dile getirmektedirler.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İki ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı
30 Mart 2021 10:19		 Kafe, lokanta ve restoranlara metreli denetim
30 Mart 2021 09:23
Bakan Karaismailoğlu: Scooter mevzuatı tamam
30 Mart 2021 07:33		 MGK toplanıyor
30 Mart 2021 06:15
6 Haziran'da bir belde için seçim yapılacak. İşte seçime katılabilecek partiler
30 Mart 2021 01:22		 Yemeksepeti'ne yapılan siber saldırıdan 21 milyon kişi etkilendi.
29 Mart 2021 17:36
Beş ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı
29 Mart 2021 17:19		 Dünyada 552 milyon doz aşı yapıldı: Türkiye 6. sırada
29 Mart 2021 16:35
Belediye, engelli gencin darp vidosunu çeken personelini açığa aldı
29 Mart 2021 16:25		 THY ramazan ayına özel kampanya başlattı
29 Mart 2021 14:38
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:26 - Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi10:22 - Hak-İş ve Türk-İş, kamu işçisinin zam görüşmelerini birlikte yürütecek10:20 - Tekirdağ'da 5 kişilik araçta 15 sığınmacı yakalandı10:19 - İki ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı10:09 - Marmara Bölgesi'nde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor10:07 - Borsa güne yatay başladı
10:05 - KKK sivil memurları söz verilen görevde yükselmeyi talep ediyor10:03 - Evden kaçan kız 10 gün sonra dönercide bulundu09:51 - 1317 personel katılımıyla Eren-12 Güleşli Operasyonu düzenlendi09:50 - Ekonomistlere göre küresel ısınmanın maliyet 30 trilyon doları bulabilir09:43 - Aydın ve Muğla'da suç örgütüne yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı09:35 - ÇGHB 2'nin genç oyuncusu kansere yakalandı
09:34 - 6 milyon öğrenci 'açıköğretim'i seçti09:31 - AYM, HDP'nin kapatılması davasında ilk incelemesini yarın yapacak09:26 - Esenyurt'ta baltalı park kavgası09:24 - e-imza ve mobil imza 5,5 milyona yaklaştı09:23 - Berat Albayrak hakkındaki yalan ve iftiralarına dava açılıyor
09:23 - Kafe, lokanta ve restoranlara metreli denetim
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı görevden alındı
Şantaj için kendisi kayda aldırmış
İntihar eden polis memuru mobbinge maruz kalmış
Uzlaşma tamam, seçim barajı düşüyor
25 ilde FETÖ operasyonu: 115 şüpheliye gözaltı kararı
Mobbing eğitimcilerin kabusu oldu
ÇGHB 2'nin genç oyuncusu kansere yakalandı
Danıştay İDDK'dan sağlık personelinin artırımlı nöbet ücretine dair önemli karar
6 milyon öğrenci 'açıköğretim'i seçti
DHKP/C'nin sözde Türkiye ve memur sorumluları yakalandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yolcu 1
toplu taşıma aracı 2
telin 1
mücteba 1
Lame 1
termit 2
haber okumak 1
ser kelimesi 1
ceran 1
yumurta 1
SON İLANLAR
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Kilimli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Samsun Canik İmar 3 İşçi Alacak
Kars SYDV 3 İşçi Alacak
Mersin Seltaş Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 18 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 17 İşçi Alacak
İstanbul Kiptaş 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam