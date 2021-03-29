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Üniversitede yandal eğitim yapmak memura fayda sağlar mı?

Yönetmeliğin 18 ila 21. maddelerinde yandal programına ilişkin usul ve esaslara yer verilmiş, yandal programını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda sadece başarı belgesi (yandal sertifikası) düzenleneceği, bu belgenin diploma yerine geçmeyeceği açık bir şekilde ifade edilmiştir.
 29 Mart 2021 00:03
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Üniversitede yandal eğitim yapmak memura fayda sağlar mı?

Soru: Kamu kurumunda Memur olarak çalışmakta iken Endüstri Mühendisliği bölümünü bitirip yapılan Unvan Değişikliği sınavı sonucu Mühendis kadrosu aldım. Endüstri Mühendisliği okurken İnşaat Mühendisliği bölümünde YAN-DAL yapmıştım. Bildiğiniz üzere YAN-DAL yapılan bölüm ile ilgili herhangi bir diploma verilmiyor. Sadece sertifika veriliyor. Buna ilişkin aldığım sertifikamı da çalıştığım kuruma ibraz ettim. Endüstri Mühendisliği bölümüne ait diplomam olduğu halde İnşaat Mühendisi olarak görevlendirilip şantiyelerde kontrol amiri sıfatı ile görev yapabilir miyim? Arazi tazminatı almam da herhangi bir sıkıntı olur mu?

Cevap: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44/b maddesinde farklı diploma programlarından bazı derslerin alınmasıyla yandal veya çift anadal yapılmasına ilişkin hususların Yükseköğretim Kurulunun bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları senatoları tarafından belirleneceği hükme bağlanmıştır.

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 4/o maddesinde yandal programı, bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (yandal sertifikası) alabilmelerini sağlayan program olarak tanımlanmıştır.

Yönetmeliğin 18 ila 21. maddelerinde yandal programına ilişkin usul ve esaslara yer verilmiş, yandal programını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda sadece başarı belgesi (yandal sertifikası) düzenleneceği, bu belgenin diploma yerine geçmeyeceği açık bir şekilde ifade edilmiştir.

3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde mühendislik ve mimarlık unvan ve yetkisi ile meslek icrası için diploma sahibi olma şartını zorunlu kılmaktadır. Bunun tek istisnası 3795 sayılı Kanunla teknik öğretmenlere verilmiş olan mühendislik eğitimini tamamlama programı mezunlarıdır. Buna göre teknik öğretmen unvanını kazananlardan Yükseköğretim Kurulunca belirlenen mühendislik fakültelerince düzenlenen iki yarıyıl süreli mühendislik eğitimini tamamlama programını bitirenlere mühendis unvanı verilmekte, bu şekilde mühendis unvanı alanlar kendi meslek alanlarında denk öğrenim görmüş meslek mensuplarının yetki ve sorumluluklarına sahip olmaktadır.

KPSS sonucuna dayalı yerleştirmelerde kullanılan nitelik kodları da ilgili lisans programlarından mezun olma yani diploma sahibi olma temelinde düzenlenmiştir. Ayrıca memurların mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz ettikleri unvanlara ilişkin görevlere atanabilmeleri için düzenlenen unvan değişikliği sınavlarına katılabilmeleri de diploma sahibi olmaları halinde mümkündür.

Görüldüğü üzere yandal sertifikası özel sektörde görev alacaklar bakımından CV'lerinde yer alacak artı bir nitelik olabilecekken; memuriyete atanma, ilave derece veya kademe alma ya da unvan değişikliği yönüyle bir kazanım sağlamamaktadır.

Sonuç olarak kayıtlı olduğu lisans öğrenimine devam ederken aynı zamanda yandal yapanlara verilen sertifikanın diploma yerine geçmediği açık olduğundan, yandal mezunlarının ilgili alan mezunlarının sahip olduğu hakları kullanamayacağını, bu çerçevede inşaat mühendisliği alanında yandal yaparak sertifika alanların mevzuatın inşaat mühendisleri tarafından yerine getirilmesini öngördüğü görevleri yerine getiremeyeceğini değerlendirmekteyiz.
Memurlar.Net - Özel

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