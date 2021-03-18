Eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 şüpheli yakalandı
Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 şüpheli, emniyetin operasyonuyla Hatay'da yakalandı.
|18 Mart 2021 15:16
|+Aa- Yazdır
Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 şüpheli, emniyetin operasyonuyla Hatay'da yakalandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|FETÖ firarisi istihbaratçı eski albay Ankara'da yakalandı
18 Mart 2021 15:08
|Kütahya'da binanın çatı katında saklanan FETÖ şüphelisi yakalandı
18 Mart 2021 14:57
|Van'da terör örgütü PKK'nın, hücre yapılanması için görevlendirdiği terörist yakalandı
18 Mart 2021 14:45
|'HDP kapanacak analar kazanacak' sloganıyla yürüyüş yaptı
18 Mart 2021 13:48
|Kayseri'de 2 FETÖ sanığına hapis cezası
18 Mart 2021 13:20
|Bakan Soylu: 26 terör eylemini engelledik
18 Mart 2021 12:03
|1'i PKK terör örgütü mensubu 5 kişi Kızıltepe'de yakalandı
18 Mart 2021 11:58
|Tarsus eski Kaymakamı Atmaca'ya FETÖ'den verilen hapis cezasının gerekçesi
18 Mart 2021 11:15
|FETÖ'deki para kavgası, sosyal medyada artarak devam ediyor
18 Mart 2021 11:07
|7'si görevdeki emniyetçi 75 kişiye FETÖ'den gözaltı
18 Mart 2021 09:13