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Askerlik hizmet süresi polisin rütbe sürelerine etki eder mi?

Emniyet Genel Müdürlüğü askerlik sürelerinin, polis amirlerinin rütbe sürelerine etki ettirileceğine yönelik olarak ilgili mevzuatta herhangi bir hüküm bulunmadığını açıkladı.
 29 Mart 2021 10:04
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Askerlik hizmet süresi polisin rütbe sürelerine etki eder mi?

Emniyet 81 ile gönderilen yazıda son dönemlerde personel daire başkanlığına, polis memuru veya başpolis memuru iken komiser yardımcısı rütbesine terfi eden personelden emniyet teşkilatına girmeden önce yaptıkları askerlik hizmet süresinin komiser yardımcılığı rütbesinde saydırılması talebiyle dilekçeler gönderildiğini belirtti.

Bu hususta 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'nun;

* 13.maddesinde "Emniyet Hizmetleri Sınıfı mensuplarının rütbeleri, meslek dereceleri ve görev unvanları aşağıda gösterilmiştir. (Sınıf üstü Emniyet Müdürü, 1.Sınıf Emniyet Müdürü, 2.Sınıf Emniyet Müdürü, 3.Sınıf Emniyet Müdürü, 4.Sınıf Emniyet Müdürü, Emniyet Amiri, Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis Memuru, Başpolis Memuru, Polis Memuru) hükmü",

* 55.maddesinin 15.fıkrasında "Mevzuat hükümlerine göre kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi yapılan her türlü uzmanlık, yüksek lisans, doktora ve avukatlık stajı rütbe kıdeminde değerlendirilmez. Ancak bu kanunun 13. maddesinde sayılan rütbeler içerisinde yapılan yurt dışı misyon koruma, yurt dışı kurs ve diğer görevler sebebiyle geçirilen süreler ile tedavi ve istirahat süreleri, hangi rütbede ifa edilmiş veya geçirilmiş ise o rütbedeki fiili çalışma süresi içerisinde değerlendirilir. Ancak bu şekilde geçirilen sürelerin toplamda 3 yılı aşan kısmı rütbe terfilerinde değerlendirilmez. Emniyet teşkilatına girmeden önce yapılan askerlik hizmeti, atanılan ilk rütbede ve adaylığın onanmasından sonra fiili çalışma süresinden sayılır..." hükümleri yer almaktadır.

Anılan mevzuat hükümleri doğrultusunda; Emniyet Teşkilatı öncesinde yapılan askerlik hizmeti ilk rütbe olan polis memuru rütbesinde adaylığın onanmasına müteakip derece kademe ilerlemesinde sayılacak şekilde personelin kıdem bilgisine merkezde otomatik olarak yansıtılmaktadır. Ancak söz konusu askerlik hizmetinin polis amirlerinin rütbe sürelerine etki ettirileceğine yönelik ilgili mevzuatta herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Yukarıda belirtilen hususların tüm personele tebliğ edilerek benzer nitelikteki dilekçelerin personel daire başkanlığına gönderilmeden bu talimat çerçevesinde cevaplanması Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirtilmiştir.
Memurlar.Net - Özel

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