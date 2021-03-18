1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Manisa'da kaybolan kişi Gediz Nehri'nde ölü bulundu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan kişi, Gediz Nehri yatağında ölü bulundu.
 18 Mart 2021 15:48
+Aa- Yazdır
Manisa'da kaybolan kişi Gediz Nehri'nde ölü bulundu

Muradiye Mahallesi'nde bakkal işleten Muammer Akkaya'dan (76) dün sabah saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İncelemede, otomobiliyle Muradiye'den Bağyolu Mahallesi'ne doğru gittiği tespit edilen Akkaya'nın aracı Gediz Nehri yakınlarında terk edilmiş bulundu.

Nehir çevresinde jandarma ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Çalışmalara AFAD, AKUT ve ANDA ekipleri ile İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sualtı Arama personeli de destek verdi.

Nehir yatağı drone ile taranırken, su altı ekipleri de belirlenen bölgelerde dalış yaptı.

Arama kurtarma çalışmalarını takip eden kayıp kişinin oğlu Mahir Akkaya, gazetecilere, babasının herhangi bir sorunu olmadığını belirtti.

Ekipler, bir süre sonra Akkaya'nın cesedini, otomobilin terk edildiği bölgeden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta nehir yatağında buldu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Tatlıses'in asistanı ve şoförüne ateş edilmesi davasında 3 sanığa hüküm verildi
18 Mart 2021 15:57		 Manisa'da kaybolan kişi Gediz Nehri'nde ölü bulundu
18 Mart 2021 15:54
Kocaeli'de midibüs şoförünün darbedilmesi araç kamerasında
18 Mart 2021 14:20		 Düzce'de kaybolan kişinin cesedi Zonguldak'ta deniz kenarında bulundu
18 Mart 2021 12:54
Konya'da bir kişi evinde ölü bulundu
18 Mart 2021 12:52		 Ablasını bıçaklayarak yaralayan sanığa 12 yıl 6 ay hapis
18 Mart 2021 12:30
Yalova'da zimmetine para geçirdiği iddia edilen PTT çalışanı tutuklandı
18 Mart 2021 12:22		 Düzce'de yaylada mahsur kalan 3 genç köylüler tarafından kurtarıldı
18 Mart 2021 12:04
Şanlıurfa'da teknenin alabora olması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
18 Mart 2021 11:28		 Durak dışında otobüsü binmek isteyen kişi, kendisini uyaran şoförü dövdü
18 Mart 2021 11:11
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:54 - Manisa'da kaybolan kişi Gediz Nehri'nde ölü bulundu15:50 - Merkez Bankası 'tutarlı' duruşuyla kredibilitesini artırmaya devam ediyor15:48 - Manisa'da kaybolan kişi Gediz Nehri'nde ölü bulundu15:43 - 'Dağdaki teröristlerin attığı sloganları Meclis'te attılar'15:38 - MHP'nin yeni MYK ve MDK üyeleri belirlendi15:25 - 2 İdlib şehidinin yakınlarına devlet övünç madalyası ve beratı verildi
15:16 - Eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 şüpheli yakalandı15:11 - OHAL Komisyonu 1 yıllık hedef koydu15:08 - FETÖ firarisi istihbaratçı eski albay Ankara'da yakalandı15:04 - Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan askerin ismi Hakkari'deki kütüphanede yaşatılacak14:59 - İzmir'de bir doktor koronadan hayatını kaybetti14:59 - Emniyet, Sar9 marka silahın kullanılmamasını istedi
14:57 - Kütahya'da binanın çatı katında saklanan FETÖ şüphelisi yakalandı14:56 - Cumhurbaşkanlığının 18 Mart Çanakkale Zaferi Dijital Gösterimi açıldı14:53 - İçişleri Bakanı Soylu, motosiklet kazalarının artmasına ilişkin uyarıda bulundu14:52 - Merkez Bankası rezervleri 91 milyar 612 milyon dolar oldu14:50 - Kuyumcudan 500 gram altın teminatı taslaktan çıkarıldı
14:45 - Van'da terör örgütü PKK'nın, hücre yapılanması için görevlendirdiği terörist yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
MB, faiz kararını açıkladı... Beklentilerin üstünde faiz artışı yapıldı
Faiz kararının ardından dolar ve altın sert düştü
Küfürbaz savcıya 6 yıl hapis istendi
Bakan Koca'dan ek ödeme açıklaması.... Köklü revizyon gündemimizde
Siyaset yasağı istenen 687 HDP'linin tam listesi
Faizi kim istiyor? Bu oranlarla ev araba alınmaz
Öğretmene 'terbiyesiz, geri zekalı' demek hakaret suçu mudur?
5 milyarlık mirasa kayyum talep edildi
7'si görevdeki emniyetçi 75 kişiye FETÖ'den gözaltı
Akaryakıta tavan fiyat uygulaması yargıya taşınıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hane 1
mem.net sözlüğün temasının değişmesi 12
hoza 1
gürlevi 1
Kollamak 2
ikinci el otomobil 2
Bilgi kirliliği 2
Sözlüğümüzün başka sözlükler gibi eğlenceli olmaması 5
kuhsar 1
avcı 1
SON İLANLAR
Tokat Çat Belediyesi memur alacak
İstanbul Fatih Belediyesi 40 Zabıta Memuru alacak
Anvers Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam