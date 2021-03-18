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Tatlıses'in asistanı ve şoförüne ateş edilmesi davasında 3 sanığa hüküm verildi

Sanatçı İbrahim Tatlıses'in ağır yaralandığı 14 Mart 2011'deki silahlı saldırıda, asistanı ve şoförüne de ateş edilmesine ilişkin 4 sanık yönünden yeniden görülen dava, karara bağlandı.
 18 Mart 2021 16:05
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Tatlıses'in asistanı ve şoförüne ateş edilmesi davasında 3 sanığa hüküm verildi

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, sanıklar Abdullah Uçmak ve Ersin Altun katıldı. Duruşmaya katılmayan 2 sanığı ise avukatları temsil ederken, mağdur ve müştekilerin avukatları da salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, mahkemeye bir önceki celse sunulan mütalaasını tekrar ederek, sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Duruşmada söz alan mağdur ve müşteki avukatları da sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Son savunmasını yapan sanık Abdullah Uçmak ile müşteki avukatı arasında yaşanan tartışma üzerine mahkeme başkanı, sanık Uçmak ve iki müşteki avukatının salondan çıkartılmasını istedi.

Daha sonra tekrar salona alınan Uçmak, savcının araştırmadan mütalaa hazırladığını öne sürerek, "Müştekilere karşı kasten işlenmiş hiçbir fiil yoktur. İsteseler ikisini de vururlardı. Bu kişileri öldürmek istemedikleri belli. Vurulduklarında sağ ve sol cama mermi geliyor. Şoförün bulunduğu yere veya başka yere mermi gelmiyor. Bu dosya başından beri berbat bir dosya. Başka da söyleyecek bir şeyim yok." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanıklar Abdullah Uçmak, Ersin Altun ve Yunus Ayık'ın İbrahim Tatlıses'in asistanı Buket Çakıcı'ya yönelik eylemlerinden dolayı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı 15 yıl, Tatlıses'in şoförü Hakan Çalışkan'a yönelik eylemlerinden dolayı da yine aynı suçtan ayrı ayrı 15 yıl olmak üzere 3 sanığın otuzar yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Heyet, sanık Emin Birdal hakkında ise "silah sağlama" suçundan 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

- Davanın geçmişi

Sanatçı İbrahim Tatlıses, 14 Mart 2011'de "İbo Show" programının çekimlerine katıldıktan sonra asistanı Buket Çakıcı ile İstanbul Maslak'taki Nurol Plaza'dan çıktığı sırada beş kişinin silahlı saldırısına uğramış ve uzun namlulu silahlarla başının sağ tarafından vurularak ağır yaralanmıştı. Saldırıda Tatlıses'in asistanı Çakıcı da yaralanmış, şoförü Hakan Çalışkan ise olaydan yara almadan kurtulmuştu.

Tatlıses'e saldırı davasına bakan İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Abdullah Uçmak'ın da aralarında bulunduğu 12 sanığa, 3 yılla 36 yıl arasında değişen hapis cezaları vermişti.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay Ceza Dairesi, sanık Abdullah Uçmak'a, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek", sanatçı İbrahim Tatlıses'e yönelik "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs etmek", mağdur Ahmet Taşçı'ya yönelik "nitelikli tehdit", "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet etmek" suçlarından verilen hapis cezalarını onamıştı.

Daire, sanıklar Abdullah Uçmak, Ersin Altun, Yunus Ayık ve Emin Birdal hakkında Tatlıses'in asistanı Buket Çakıcı ve şoförü Hakan Çalışkan'a yönelik eylemleri nedeniyle verilen hapis cezalarını az bularak bozmuştu.
Anadolu Ajansı
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