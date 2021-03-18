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Silahla yaralanmış halde acil servisi girişine bırakılan genç hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde silahla vurulduktan sonra hastanenin acil servisi girişine bırakılan genç yaşamını yitirdi.
18 Mart 2021 16:09
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Silahla yaralanmış halde acil servisi girişine bırakılan genç hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, dün sabah saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler otomobille geldikleri Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önüne silahla yaralanmış haldeki Atakan İldem'i (26) bırakıp kaçtı.

Boynundan vurulduğu tespit edilen İldem, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İldem'in cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İldem'in alacak verecek meselesinden çıkan tartışma sonucu öldürüldüğünü belirledi.

Kimliği belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Atakan İldem'in cenazesi, Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Anadolu Ajansı
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