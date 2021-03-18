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İYİ Partili Ağıralioğlu: Seçilmiş olmak suç işleme hürriyeti gibi anlaşılmamalı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, "Seçilmiş olmak, suç işleme hürriyeti gibi anlaşılmamalı. Seçilmiş olmak, terör organizasyonlarına münasebetsiz irtibatların kalkanı haline getirilmemelidir." dedi.
 18 Mart 2021 16:11
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İYİ Partili Ağıralioğlu: Seçilmiş olmak suç işleme hürriyeti gibi anlaşılmamalı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunan Ağıralioğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

HDP'nin kapatılması istemli dava hakkındaki soru üzerine Ağıralioğlu, sadece HDP değil, terörün gölgesinde hangi parti olursa olsun kapatılması gerektiğini söyledi.

Sorunların hukukun üstünlüğüyle çözülebileceğini belirten Ağıralioğlu, "Türkiye'de terörle ilgili 15 Ağustos 1984'ten beri bir hususi gündem var. İçeride yaşadığımız bu terör saldırılarının, dışarıda Türk devletinin başına bela edilmek istenen hesapları var. Bu mevzularla ilgili konuşmaya başladığınızdan itibaren Türkiye'nin iç istikrarını bozma organizasyonuna dönmüş bir cinayet şebekesinin, zaman zaman siyaseti de enfekte ettiği, lekelediği alanlarla ilgili konuşuyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Ağıralioğlu, Türkiye'nin bir hukuk ülkesi olduğunu vurguladı.

Bu topraklarda binbir türlü gaile yaşandığını dile getiren Ağıralioğlu, "Yıkılmadık, bugün de teröre yıkılmayacağız. Ülkemizi, medeni ülkeler arasındaki müstesna yerini, demokrasisinin kıymetini, hukukun üstünlüğüne dayalı iradesini gölgelemeden bu problemleri çözebilme kabiliyeti göstermeliyiz." değerlendirmesini yaptı.

- "Terörle ilgili hassasiyetlerimizi ifade etmiş bir partiyiz"

Hiç kimsenin, seçilmiş olmayı suç işleme hürriyeti gibi algılamaması, seçildi diye "Suç işleme hakkını kazandım." duygusuyla siyaset yapmaması gerektiğini ifade eden Ağıralioğlu, şöyle devam etti:

"Seçilmiş olmak, suç işleme hürriyeti gibi anlaşılmamalı. Seçilmiş olmak, terör organizasyonlarına münasebetsiz irtibatların kalkanı haline getirilmemelidir. Hukuk, buna nezaret edecektir, inceleyecektir. Biz terörle ilgili hassasiyetlerimizi ifade etmiş bir partiyiz. Terör, siyasetin değil memleketin gündeminden çıkarılmalıdır. Al bayrağın altında çocuklar mutlu yaşasın diyedir gayretimiz. Al bayrağa sarılı tabutlar görmek istemiyoruz. Al bayrak, altında çocukların mutlulukla buluşabildiği, özgürlüğün timsali olmalıdır. Nice zamandır bu terör belası, al bayrağı bir hüzün bayrağı haline dönüştürdü. Al bayrağın içinde şehit tabutları, evlat, baba, eş görmekten yoruldu bu topraklar."

Ağıralioğlu, kuralları ihlal edenlerin, karşılığında cezasını da ödemesi gerektiğini belirtti.

Parti kapatma konusuna değinen Ağıralioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"HDP, PKK'ya savaş açmak zorundadır. Açmadığı müddetçe terörün gölgesinde kalıp meşruiyet alanını kendi kendine kapatacaktır. O iradeyi göstermedikleri müddetçe bu tarz siyasi tartışmaların içinde hukuk, mutlaka kendi üzerine düşeni yapacaktır. O yüzden HDP, eğer siyasi olarak odak olmuşsa bu sadece HDP meselesi değil, terörle problemi olan her parti yani İYİ Parti de AK Parti de MHP de terörün gölgesinde kalırsa onlar da kapatılsın. Yani kurallar partilere, şahıslara göre değil, suçlulara göre tanımlanmalıdır."

Yavuz Ağıralioğlu esnaf ziyaretinin ardından İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ve Uluslararası Politikalar Başkanı Ahmet Kamil Erozan ile partisinin İnegöl İlçe Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'ne katıldı.
Anadolu Ajansı
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