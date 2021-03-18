Avukatlar, meslektaşları Ersin Arslan'ın öldürülmesini protesto etti

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde bulunan Atrium alanında toplanan Hukukçular Derneği üyesi avukatlar, saldırıyı alkışlarla protesto etti.

Hukukçular Derneği Avukat Hakları Komisyonu Başkanı Oğuzhan Efe, saldırıya uğrayanın sadece Ersin Arslan değil, aynı zamanda avukatlık mesleği olduğunu belirterek, "Avukatın ifa ettiği kamu görevi, vatandaşın hak ve hukukunu korumak ve adaletin tesis edilmesine katkı sunmaktır. Söz konusu saldırı, müvekkilini temsil ettiği için hak arama özgürlüğüne ve kamu görevini ifa eden bir mesleğe yöneldiği için de kamu güvenliğine yöneliktir." dedi.

Efe, kutsal olan hak arama yollarının güç kullanılarak engellenmesinin kabul edilemez olduğunu anlatarak, şiddet ve cinayetlerin önlenmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

Adliyenin önünde toplanan Avukat Dayanışması, Avukat Hareketi, Avukatlar Sendikası, Çağdaş Avukatlar Grubu, Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi, Demokrasi İçin Hukukçular, Katılımcı Avukatlar, Özgürlükçü Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi ve Özgürlükçü Demokrat Avukatlar üyesi bir grup avukat da Ersin Arslan'ın öldürülmesine tepki gösterdi.

Burada grup adına yapılan açıklamada, her dönem hedef tahtasında olan avukatlar ve avukatlık mesleğinin bugün de itibarsızlaştırılmaya, türlü saldırı ve baskılarla zapturapt altına alınmaya çalışıldığı kaydedildi.

Bunun mesleklerini icra ederken karşılarına çıkarılan zorlukların ne kadar sistemli olduğunu gösterdiği belirtilen açıklamada, "Meslektaşımıza yapılan saldırıyı bu sistemli saldırıların bir parçası ve sonucu olarak görüyoruz. Meslektaşımız Avukat Ersin Arslan'a sözümüz olsun. Mesleğimizi savunmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.