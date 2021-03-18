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Düğünde havaya açtığı ateşle kuzenini öldürmüştü, 25 yıl hapsi istendi

Konya'nın Çumra ilçesinde, yakınlarının düğününde havaya ateş açarken başından vurulan dayısının oğlunun ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanık hakkında 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istendi.
 18 Mart 2021 16:31
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Düğünde havaya açtığı ateşle kuzenini öldürmüştü, 25 yıl hapsi istendi

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Arif Akman ile taraf avukatları katıldı.

Sanık avukatı Emin Levent Yavuzer, düğünde farklı kişilerce silah atışı yapıldığını, müvekkilinin üzerine atılı suçu işlemediğini öne sürdü.

Tanık olarak dinlenen maktul Osman Akman'ın annesi Hacer Akman, sanığın silahının, olaydan bir gün önceki kına gecesinde tutukluk yaptığını ve çevredekilerin Arif Akman'a "Yarın düğüne bu silahla gelme, tutukluk yapıyor silahın" dediğini iddia etti.

Olay günü sanığın aynı silahla düğüne gelip havaya ateş açtığını söyleyen anne Akman, "Olayı gördüm. Oğlumla Arif yakın duruyordu. Sanık Arif'in, tabancayla havaya ateş ettikten sonra tabancasını kurcalamaya başladığını gördüm. Hem Osman'a hem de Arif'e yakındım. Arif'in parmakları tetikte olduğu sırada, tabancaya mermi yüklediğini ve o sırada tabancanın bir el ateş aldığını, akabinde yakında duran oğlumun, 'vay' diyerek bağırıp yere düştüğünü gördüm. Sanıktan şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı Yavuzer, tanığın anlatımıyla olaya ilişkin görüntü kayıtlarının uyuşmadığını savundu.

"Hacer Akman, olay sırasında olay yerinde değildir." diyen Yavuzer, beyanları kabul etmediklerini bildirdi.

İddia makamı, beyanların ardından açıkladığı mütalaasında, sanık Akman'ın "olası kast ile adam öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mütalaada, "Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarından, kalabalık ortam olan düğünde havaya ateş edilerek sebep olunan eylemlerde failin 'olası kast'la hareket ettiğinin kabulü gerektiği, sanığın böylelikle maktule yönelik eylemleriyle, üzerine atılı 'olası kastla öldürme' suçunu işlediği anlaşılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Akman, savunmasında, üzerine atılı suçlamayı reddederek tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- Olay

Konya'nın Çumra ilçesi Taşağıl Mahallesi'nde 25 Ağustos 2019'da bir yakınının düğününe katılan Osman Akman (36), düğünde havaya açılan ateşle başından vurulmuş, tedavi için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan maktulün dayısının oğlu Arif Akman tutuklanmış, hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.
Anadolu Ajansı
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