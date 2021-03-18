AB, Türkiye'ye yaptırım planını askıya aldı
Reuters'ın haberine göre Avrupa Birliği, Türkiye'nin devlete ait Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndaki (TPAO) üst düzey yöneticileri kara listeye alma planlarını dondurdu.
|18 Mart 2021 16:35
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Reuters'ın haberine göre Avrupa Birliği'nden dört diplomat, Türkiye'nin devlete ait Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndaki (TPAO) üst düzey yöneticileri kara listeye alma planlarını dondurduğunu açıkladı.
Reuters'a konuşan bir AB diplomatı, "Türk bireylerin kara listeye alınmasıyla ilgili çalışmalar durdu ve artık ekonomik yaptırımlardan söz etmiyoruz" dedi.
Aralık ayında Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri, bireyleri belirtmemekle birlikte, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz için "izinsiz sondaj faaliyetleri" nedeniyle varlıkların dondurulmasını ve seyahat yasağı getirilmesini önermişti.
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