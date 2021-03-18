1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan, MHP Genel Başkanlığına yeniden seçilen Bahçeli'yi tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanlığına yeniden seçilen Bahçeli'yi telefonla arayarak tebrik etti.
 18 Mart 2021 16:47
+Aa- Yazdır
Erdoğan, MHP Genel Başkanlığına yeniden seçilen Bahçeli'yi tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanlığına yeniden seçilen Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, görüşmede, MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda yeniden genel başkanlığa seçilmesi dolayısıyla Devlet Bahçeli'ye tebriklerini iletti.

Kurultayın MHP camiası ve ülke için hayırlı olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak milletin desteğiyle tarihi bir dönemde üstlendikleri önemli sorumlulukla Türkiye'yi her alanda büyütmeye ve güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Abdullah Gül'den HDP ve Gergerlioğlu tepkisi: Çok yanlış
18 Mart 2021 16:59		 AB, Türkiye'ye yaptırım planını askıya aldı
18 Mart 2021 16:35
İYİ Partili Ağıralioğlu: Seçilmiş olmak suç işleme hürriyeti gibi anlaşılmamalı
18 Mart 2021 16:11		 'Dağdaki teröristlerin attığı sloganları Meclis'te attılar'
18 Mart 2021 15:43
MHP'nin yeni MYK ve MDK üyeleri belirlendi
18 Mart 2021 15:38		 İçişleri Bakanı Soylu, motosiklet kazalarının artmasına ilişkin uyarıda bulundu
18 Mart 2021 14:53
Bakan Koca'dan ek ödeme açıklaması.... Köklü revizyon gündemimizde
18 Mart 2021 14:43		 Erdoğan: Milli andımız İstiklal Marşı'mız
18 Mart 2021 14:40
Devlet Bahçeli yeniden MHP'nin genel başkanlığına seçildi
18 Mart 2021 13:25		 Siyaset yasağı istenen 687 HDP'linin tam listesi
18 Mart 2021 13:05
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:27 - Sosyal hizmet mezunları da RTÜK uzman yardımcısı olabilecek17:20 - Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan askerler için mevlit okutuldu17:20 - Kına'da damadı öldüren gelinin annesi, babası, ağabeyine ağırlaştırılmış müebbet17:09 - Putin, kendisine 'katil' diyen Biden'a cevap verdi17:00 - Faiz kararı sonrası altının kilogramı 410 bin 500 liraya geriledi16:59 - Abdullah Gül'den HDP ve Gergerlioğlu tepkisi: Çok yanlış
16:56 - FETÖ'den aranan emekli emniyet müdürü Esenboğa Havalimanı'nda yakalandı16:55 - İddianame hazırlandı, bundan sonra AYM'de ne olacak?16:53 - Etkin pişmanlıktan yararlanmak için eşini ihbar eden eski emniyet müdürüne 8 yıl hapis16:53 - Erzurum Valisi, koronavirüse yakalandı16:49 - İmamoğlu'nun ceza aldığı davadaki şikayetçi Vali: Yalanı tescil edilmiştir16:47 - Erdoğan, MHP Genel Başkanlığına yeniden seçilen Bahçeli'yi tebrik etti
16:45 - İmamoğlu'na Şehitlik'te tepki gösteren öğretmen konuştu16:43 - Otomobilde taksitli satış dönemi: Senetler geri mi dönüyor?16:35 - AB, Türkiye'ye yaptırım planını askıya aldı16:31 - Düğünde havaya açtığı ateşle kuzenini öldürmüştü, 25 yıl hapsi istendi16:15 - Avukatlar, meslektaşları Ersin Arslan'ın öldürülmesini protesto etti
16:11 - Hayvanat bahçesindeki geyiği kaçırıp yiyen 2 kişi tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
MB, faiz kararını açıkladı... Beklentilerin üstünde faiz artışı yapıldı
Faiz kararının ardından dolar ve altın sert düştü
Bakan Koca'dan ek ödeme açıklaması.... Köklü revizyon gündemimizde
Küfürbaz savcıya 6 yıl hapis istendi
Siyaset yasağı istenen 687 HDP'linin tam listesi
Faizi kim istiyor? Bu oranlarla ev araba alınmaz
Öğretmene 'terbiyesiz, geri zekalı' demek hakaret suçu mudur?
5 milyarlık mirasa kayyum talep edildi
7'si görevdeki emniyetçi 75 kişiye FETÖ'den gözaltı
Akaryakıta tavan fiyat uygulaması yargıya taşınıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şerif 1
bedava verseler almam 5
devlet bahçeli 1
yazarların şu anda dinlediği şarkı 6
karcığar 1
volovan 1
yanlış telaffuz edilen kelimeler 1
tamam 1
xiaomi 3
elekçi 1
SON İLANLAR
Çay İşletmeleri 500 geçici işçi alacak
Tokat Çat Belediyesi memur alacak
İstanbul Fatih Belediyesi 40 Zabıta Memuru alacak
Anvers Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam