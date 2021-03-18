Kına'da damadı öldüren gelinin annesi, babası, ağabeyine ağırlaştırılmış müebbet

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya gelinin babası Mehmet (46), annesi Ayyuş (42), kardeşi Cafer (22) ve dayısı Gökhan Gökbulut (34) bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ve olayda yaralanan damadın annesi Meryem Fidan salonda hazır bulundu.

Sanık Mehmet Gökbulut, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Kızım Damla hamile olmadığı halde Meryem Fidan 'Kızın hamile' demiştir. Tahrik hükümleri uygulansın." dedi.

Ayyuş Gökbulut ise iddia makamının mütalaasında aleyhe olan hususları kabul etmediğini belirterek, "Önceki savunmalarımı ve avukatımın beyanlarını tekrar ederim. Uzun süredir tutukluyum. Hem ben hem çocuklarım mağdur durumdadır. Bu mağduriyetin giderilmesini talep ediyorum. Tahliyemi ve beraatimi isterim." ifadelerini kullandı.

Sanık Gökhan Gökbulut da tüfeği çekme amacının olayın büyümesini önlemeye yönelik olduğunu öne sürdü.

Cafer Gökbulut ise tahliye ve beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, damat Eser Efsane'yi "Tasarlayarak öldürme" suçundan sanıklar Mehmet, Ayyuş, Cafer ve Gökhan Gökbulut'un ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verdi, cezalarda indirim uygulamadı.

Sanıklardan Mehmet Gökbulut ayrıca, Meryem Fidan'a yönelik "kasten yaralama" suçundan da 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bu arada, Cafer Gökbulut'un Meryem Fidan'a yönelik "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise beraatine karar verildi.

Şahinbey ilçesinde 20 Eylül 2019'da Eser ve Damla Efsane çiftinin kına gecesinde, gelinin yakınları tarafından bıçaklanan damat Eser Efsane hayatını kaybetmiş, annesi ise ağır yaralanmıştı.