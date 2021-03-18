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Sosyal hizmet mezunları da RTÜK uzman yardımcısı olabilecek

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uzmanlığı Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre sosyal hizmet mezunları da RTÜK uzman yardımcısı olabilecek
 18 Mart 2021 17:27
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Sosyal hizmet mezunları da RTÜK uzman yardımcısı olabilecek

18 Mart 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uzmanlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle yönetmeliğin 8 maddesinde değişiklik yapıldı.

Yönetmeliğin 6. maddesinde RTÜK uzman yardımcılığına başvurabilecek bölümler tek tek gösterilmiştir.

İlgili 6. madde şu şekildedir:

"Madde 6 - (1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir:
a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yazılı genel şartları taşımak,
b) Üniversitelerin en az dört yıllık öğrenim veren fakülte ve yüksek okullar ile denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki eğitim kurumlarının; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, ilahiyat ile iletişim fakültelerinden veya fakültelerin Türk dili ve edebiyatı, sosyoloji, psikoloji, tarih, matematik ve istatistik bölümleri ile elektrik-elektronik, elektronik, bilgisayar, yazılım, elektronik ve haberleşme mühendisliğinden mezun olmak,
c) Üst Kurul tarafından belirlenen KPSS puan türünden başvuru ilanında belirtilen taban puan ve üzeri puanı almış olmak,
ç) Üst Kurul tarafından ilanda belirtilen dillerin birinden, ÖSYM tarafından yapılan YDS'den asgari (D) düzeyinde ya da dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,
d) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
e) KPSS'den Üst Kurul tarafından ilanda belirtilen puan türlerinden en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere yapılan sıralamada, ataması yapılacak uzman yardımcısı kadro sayısının dört katına kadar aday arasına girmiş olmak. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilirler."

18 Mart 2021 tarihli Resmi Gazetede yer alan düzenleme ise şu şekildedir:

"MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "psikoloji," ibaresinden sonra gelmek üzere "sosyal hizmet," ibaresi eklenmiştir."

DEĞERLENDİRME

Yapılan düzenlemeyle, sosyal hizmet mezunlarına da RTÜK uzman yardımcısı olma imkanı tanınmıştır.
Memurlar.Net - Özel

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