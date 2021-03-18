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MÜSİAD beklenmedik faiz artışına tepki gösterdi

MÜSİAD: "Enflasyonla mücadeleyi sadece politika faizi ile sürdürmek yeterli değil, sonraki adımların yatırımlar ve borç yapılandırması için nasıl seyir izleyeceğini görmek gerek"
 18 Mart 2021 17:31
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MÜSİAD beklenmedik faiz artışına tepki gösterdi

İş dünyasının çatı kuruluşlarından MÜSİAD, enflasyonla mücadelenin yalnızca politika faizi enstrümanı ile sürdürülmesinin yeterli olmayacağını belirterek; bundan sonra atılacak adımların iş dünyasının yatırım hevesi ve borç yapılandırması adına nasıl bir seyir izleyeceğini görmek gerektiğini söyledi.

Merkez Bankası (TCMB) politika faizi olan bir haftalık repo faizini 200 baz puan ile beklentilerin üzerinde yükselterek %19'a çekti. Reuters anketine katılan ekonomistler TCMB'nin politika faizinin %17'den %18'e artıracağını tahmin ediyor ancak artırım tahminleri 100 ila 300 baz puan arasında değişiyordu.

Faiz kararının ardından MÜSİAD tarafından yapılan açıklamada, "Tahminlerin oldukça üzerindeki bu artış piyasaların beklediği bir gelişme değildi. Bu noktada başta gıda ve emtia olmak üzere küresel piyasalardan kaynaklanan fiyat artışlarının Merkez Bankası'nın etki alanının dışında kalması sebebiyle, enflasyonla mücadelenin yalnızca politika faizi enstrümanı ile sürdürülmesinin yeterli olmayacağı kanaatindeyiz." denildi.

Açıklamada, "Konjonktür gereği yapılan ve aslında TCMB'nin hem Merkez Bankacılığının temelini oluşturan beklenti yönetimi hem de Türkiye'nin CDS primlerini iyileştirme politikasının sonucu olarak girdiği bu patikada önden yüklemeli faiz artışının piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde bir düzeyde gerçekleşmesiyle, bundan sonra atılacak adımların iş dünyasının yatırım hevesi ve borç yapılandırması adına nasıl bir seyir izleyeceğini görmek gerekecektir" ifadelerine yer verildi.

Dolar Alım İhalelerinin Ne Zaman Başlayacağı Beklentisi
Yüksek faizin iç piyasadaki talep üzerindeki etkisi ve dış ticaretin cari denge adına olumlu işletilmesi için uygun dolar/TL düzeyinin bulunması gerektiği vurgulanan açıklamada, bir diğer beklentinin de Merkez Bankası'nın dolarizasyon yönetimi konusunda atacağı adımlar ve dolar alım ihalelerinin ne zaman başlayacağı olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca %19 seviyesine yükselen politika faizinin ekonomik aktivitedeki canlılığı baskılamaması adına, geçtiğimiz günlerde konut satışlarında taksit sayısı sınırlaması kaldırılması ve otomobil satışlarındaki sınırın esnetilmesi örneklerinde olduğu gibi, ilave adımların atılması gerektiği belirtildi.

Faiz artışı kararının özellikle yurtdışı piyasalarda TCMB'nin bağımsızlığı ve yönetişim itibarı açısından olumlu neticeler getirmesinin temenni edildiği açıklamada, "Neticede bu geçici bir süreçtir ve enflasyon hedeflerinin tutması adına rahatlatıcı verilerle beraber faizde indirim sürecinin de bu kez kalıcı bir şekilde sağlanması için uygulanan konjonktürel bir zorunluluk olarak değerlendirmek isteriz" denildi.

Fiyat istikrarını destekleyeceklerini açıklayan iş dünyasının TCMB faiz artışı sonrası görüşleri piyasada takip ediliyor.
Memurlar.Net
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