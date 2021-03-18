HDP'ye kapatma davasına ilişkin Şentop'tan açıklama
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin ''Anayasamızda parti kapatma var, bir ilk değil'' dedi. Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşmesine yönelik de, ''Ortada kesin hüküm olup olmadığına bakarız'' açıklamasını yaptı.
|18 Mart 2021 17:32
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