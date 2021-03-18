MHP'nin Merkez Yönetim Kurulunda 36, Merkez Disiplin Kurulunda ise 4 isim değişti

- MHP'nin Merkez Yönetim Kurulunda (MYK) 36, Merkez Disiplin Kurulunda (MDK) ise 4 isim değişti.

MHP'nin 13'üncü Olağan Kurultayı Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde Ankara Spor Salonu'nda yapıldı.

Devlet Bahçeli, 10'uncu kez genel başkan seçildiği kurultayda Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulunda kan değişikliğine gitti.

Bahçeli, 75 kişilik MYK'deki isimlerden yarısını yeni listeye almadı, 36 yeni isme görev verdi.

MHP yönetimindeki en dikkat çeken değişiklik, genel başkan yardımcıları Emin Haluk Ayhan ve Hidayet Vahapoğlu'na MYK listesinde yer verilmemesiyle yaşandı. MYK üyeleri Ruhsar Demirel, Sefer Aycan ve Zühal Topcu da yeni oluşturulan listede kendine yer bulamadı.

MHP'nin Merkez Yönetim Kurulunda 10 kadın üye görev yaparken bu sayı yeni listede 5'e düşürüldü. Nevin Taşlıçay, Nur Tuğba Aktay ve Deniz Depboylu MYK'deki yerini korudu, Pelin Yılık ve Filiz Kılıç listenin yeni isimleri oldu.

MYK listesine giren 36 yeni isim şöyle sıralandı:

"İsmail Özdemir, Mehmet Celal Fendoğlu, Muharrem Varlı, Sermet Atay, Hayati Arkaz, İbrahim Özbay, Ali Uçak, Seçkin Odabaşı, Afşin Birben, Ahmet Kürşat Azkur, Bülent Maşaoğlu, Derya Bulut, Bahadır Bumin Özarslan, Turan Şahin, Filiz Kılıç, Emrullah Türe, Ahmet Savaş Çolak, Hüseyin Yıldız, Eyüp Gönültaş, Tarkan Toper, Pelin Yılık, Gökhan Türkeş Öngel, İbrahim Uzun, Murat Turna, Turan Şener, Uğur Öztürk, Serdar Soydan, Ahmet Selim Yurdakul, Cengiz Şahin, Fevzi Altuntaş, Yavuz Tellioğlu, Şahin Gürz, Beşir Tatar, Muhammet Köse, Hüseyin Edis ve Ömer Ekici"

- Merkez Disiplin Kurulundaki isimler yarı yarıya değişti

Mevcut MDK'de yer alan Hami Korkmazlı, Gencer Özdemir, Mehmet Azar ve Fevzi Fırat Gözüyeşil yeni listede yer almazken MDK'nin tek kadın üyesi Duygu Kurban Gözüoğlu'nun da arasında olduğu mevcut 5 üye yerini korudu.

Taner Gökçek, Cemil Yavuz Aksu, Fazıl Çağrı Kuş ve Emin Alper Öztürk ise listenin yeni yüzleri oldu.

Oluşturulan yeni listelerdeki isimler, kurultaydaki 1271 delegeden 1249'unun geçerli oyuyla MYK ve MDK'de görev yapmaları için seçildi.