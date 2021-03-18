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Gün sonunda döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
 18 Mart 2021 17:44
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Gün sonunda döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBAPERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,50507,50607,35207,3530
Avro 8,93408,93508,75108,7520
Sterlin 10,411010,464010,205010,2560
İsviçre Frangı 8,07008,11107,88507,9240
ANKARA
ABD Doları 7,47507,55507,32207,4020
Avro 8,89408,97408,71108,7910
Sterlin 10,351010,561010,145010,3550
Anadolu Ajansı
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