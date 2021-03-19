Evden çalışmanın teşvik edilmesine tepki gösterdi

Sabancı Grubu'nda beyaz ve gri yakalı personelin dörtte üçü uzaktan ve esnek çalışmaya devam etmesi kararı alınmıştı.

Münazara Hitabet Derneği Başkanı Yavuz Yiğit sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada evden çalışmanın kutsanmasına tepki gösterdi. Yiğit "Odamda çalışırken kızım içeri girmek istiyor ve sürekli reddediyorum. Bu duruma üzülüyor, ne yaptığımı bile anlayamıyor." dedi.

İşte Yavuz Yiğit'in açıklaması:

Evden çalışmayı bu kadar kutsamayı anlayamıyorum. Neden?

1. Odamda çalışırken kızım içeri girmek istiyor ve sürekli reddediyorum. Bu duruma üzülüyor, ne yaptığımı bile anlayamıyor.

2. Anne baba çalışıyorsa çocuklar televizyona mahkum oluyor. Evin tüm düzeni, kuralları bozuluyor.

3. Firmalar evlerimizdeki odaları kiralıyorlar, servis, yemek, temizlik masrafından kurtuluyorlar ama maaşları tasarruflar oranında artırmıyorlar.

4. En önemlisi de insanız biz. Sohbete, muhabbete de ihtiyacımız var. Zamandan kazanç sağlayacağız diye başka şeyler kaybediyoruz.