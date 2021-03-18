Pervin Buldan: Dün akşam bizim oy oranımız yüzde 20'lere yükseldi

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi ve partisine yönelik kapatma davasıyla ilgili konuştu. Buldan, "Tüm demokrasi güçlerine bir çağrı yapmak isterim. Bugün bize yapılan yarın mutlaka size yapılacaktır. Bu haksızlıklara, hukuksuzluklara karşı durmak hepimizin görev ve sorumluluğudur" dedi.

HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), partilerine yönelik açılan kapatma davası nedeniyle olağanüstü toplandı. Toplantı sırasında eş genel başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Buldan, yaşananlar sonrası oy oranlarının yükseldiğini söyledi:

"Şuna inanabilirsiniz; dün akşamdan itibaren bize oy verenlerin sayısı 6 milyondu, 12 milyona yükseldi. Bizim oy oranımız yüzde 11.5-12 idi, dün akşam itibariyle bizim oy oranımız yüzde 20'lere yükseldi, bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Biz Türkiye halklarının Türkiye toplumunun gerçek gündemiyle ilgilenen bir partiyiz. Bugün halkın gündemi açlıktır, halkın gündemi sefalettir yoksulluktur işçinin esnafın kadının yaşadığı zulümdür. AKP'nin bu gündemi değiştirmek ve bu gündem üzerinden partimizi kriminalize etme çabalarından öteye gitmeyeceğini ifade etmek isterim."