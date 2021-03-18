Samsun'da DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü sınır dışı edildi
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü sınır dışı edildi.
|18 Mart 2021 17:53
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.
İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Irak uyruklu Y.Q.M.M, G.A.S.S, A.Y.K.T, A.M.A.A, A.M.K.K. ve S.A.Y.Y'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.Q.M.M, G.A.S.S, A.Y.K.T. ve A.M.A.A. sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesine teslim edildi.
A.M.K.K. ve S.A.Y.Y'nin ise işlemleri sürüyor.
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