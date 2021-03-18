1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bitlis'te PKK'lı teröristlerce kullanılan 9 odalı sığınak imha edildi

Bitlis kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 9 odalı sığınak ile yaşam malzemeleri kullanılamaz hale getirildi.
 18 Mart 2021 18:00
+Aa- Yazdır
Bitlis'te PKK'lı teröristlerce kullanılan 9 odalı sığınak imha edildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Sarıkonak köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisini aldı.

Bunun üzerine, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla operasyon başlatıldı.

"Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Hakan Toydemir 2021-21" adı verilen operasyonda, Sarıkonak köyü kırsalında tespit edilen 9 odalı sığınakta, 10 metre elektrik kablosu, 12 voltluk akü, 120 milimetre içi boş havan mühimmatı, 81 milimetre içi boş havan mühimmatı, televizyon kumandası, 1 çift ayakkabı, perde, çok miktarda kişisel temizlik ve hijyen malzemesi ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla muhafaza altına alındı, diğer malzemeler imha edildi.

Sığınak ise kullanılamaz hale getirildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Samsun'da DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü sınır dışı edildi
18 Mart 2021 17:53		 FETÖ'den aranan emekli emniyet müdürü Esenboğa Havalimanı'nda yakalandı
18 Mart 2021 16:56
Pişmanlık kapsamında eşini ihbar eden eski polise 8 yıl 9 ay hapis
18 Mart 2021 16:53		 Eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 şüpheli yakalandı
18 Mart 2021 15:16
FETÖ firarisi istihbaratçı eski albay Ankara'da yakalandı
18 Mart 2021 15:08		 Kütahya'da binanın çatı katında saklanan FETÖ şüphelisi yakalandı
18 Mart 2021 14:57
Van'da terör örgütü PKK'nın, hücre yapılanması için görevlendirdiği terörist yakalandı
18 Mart 2021 14:45		 'HDP kapanacak analar kazanacak' sloganıyla yürüyüş yaptı
18 Mart 2021 13:48
Kayseri'de 2 FETÖ sanığına hapis cezası
18 Mart 2021 13:20		 Bakan Soylu: 26 terör eylemini engelledik
18 Mart 2021 12:03
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:55 - PÜİS: 'EPDK'nin almış olduğu 'tavan fiyat kararı' kesinlikle hatalıdır'18:44 - Sıfır araçların taksitlendirilmesi galericiyi memnun etti18:42 - Bursa'da virüsle mücadelede yeni kararlar18:40 - Almanya: HDP'nin PKK ile arasına net şekilde mesafe koymasını bekliyoruz18:38 - Piyasalarda gün sonu18:35 - Uluslararası Doğu Ödülleri'nden Dikkat Atölyesi'ne Ödül
18:30 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:15 - Şanlıurfa'da teknenin alabora olması sonucu kaybolan 2 kişiye henüz ulaşılamadı18:00 - Bitlis'te PKK'lı teröristlerce kullanılan 9 odalı sığınak imha edildi17:53 - Samsun'da DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü sınır dışı edildi17:49 - Pervin Buldan: Dün akşam bizim oy oranımız yüzde 20'lere yükseldi17:44 - Gün sonunda döviz fiyatları
17:36 - MHP'nin Merkez Yönetim Kurulunda 36, Merkez Disiplin Kurulunda ise 4 isim değişti17:32 - HDP'ye kapatma davasına ilişkin Şentop'tan açıklama17:31 - MÜSİAD beklenmedik faiz artışına tepki gösterdi17:27 - Sosyal hizmet mezunları da RTÜK uzman yardımcısı olabilecek17:20 - Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan askerler için mevlit okutuldu
17:20 - Kına'da damadı öldüren gelinin annesi, babası, ağabeyine ağırlaştırılmış müebbet
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
HDP hakkındaki kapatma davası hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
MB, faiz kararını açıkladı... Beklentilerin üstünde faiz artışı yapıldı
Faiz kararının ardından dolar ve altın sert düştü
Bakan Koca'dan ek ödeme açıklaması.... Köklü revizyon gündemimizde
Küfürbaz savcıya 6 yıl hapis istendi
Siyaset yasağı istenen 687 HDP'linin tam listesi
Faizi kim istiyor? Bu oranlarla ev araba alınmaz
Öğretmene 'terbiyesiz, geri zekalı' demek hakaret suçu mudur?
5 milyarlık mirasa kayyum talep edildi
7'si görevdeki emniyetçi 75 kişiye FETÖ'den gözaltı
Akaryakıta tavan fiyat uygulaması yargıya taşınıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sofinin dünyası 2
Truman Show 3
potin 2
Lukianos 1
yazarların şu anda dinlediği şarkı 6
tamam 2
devlet bahçeli 1
gürlevi 1
Müdara 1
hısnıkeyfa 1
SON İLANLAR
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 7 işçi alacak
Çay İşletmeleri 500 geçici işçi alacak
Tokat Çat Belediyesi memur alacak
İstanbul Fatih Belediyesi 40 Zabıta Memuru alacak
Anvers Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam