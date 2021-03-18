Şanlıurfa'da teknenin alabora olması sonucu kaybolan 2 kişiye henüz ulaşılamadı
|18 Mart 2021 18:15
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde balık tutmak için açıldıkları gölette teknenin alabora olması sonucu kaybolan 2 kişi için yürütülen arama çalışmalarından henüz sonuç alınamadı.
Soydan Mahallesi'nde tarımsal sulama göletine balık tutmak için giren ve teknelerinin alabora olması sonucu kaybolan Ahmet Mindeş (24) ve Jiyan Kengiş (19) için sabah başlayan arama çalışmaları gün boyu devam etti.
Şanlıurfa ve Adıyaman İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı su altı polisleri, Diyarbakır Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri, gölette arama tarama çalışması gerçekleştirdi.
Havanın kararması ve sonuç alınamaması üzerine aramalara yarın devam edilmek üzere ara verildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, balık tutmak için açıldıkları gölette dün tekneleri alabora olan 3 kişiden Mahmut Kengiş kendi imkanlarıyla sudan çıkmış, Ahmet Mindeş ve Jiyan Kengiş kaybolmuştu.
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