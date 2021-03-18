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Uluslararası Doğu Ödülleri'nden Dikkat Atölyesi'ne Ödül

Eğlenceli - öğretici çocuk kitapları konusunda başarılarıyla, son yılların dikkat çeken yayınevi Dikkat Atölyesi Yayınları, Uluslararası Doğu Ödülleri 2021 (International East Awards) ödülüne layık görüldü.
 18 Mart 2021 18:35
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Uluslararası Doğu Ödülleri'nden Dikkat Atölyesi'ne Ödül


Son yıllarda çocuklara yönelik bilimsel ve orijinal çalışmalarıyla dikkatleri çeken ve gerek eğitimciler gerekse veliler tarafından tam not alan Dikkat Atölyesi Yayınları "Yılın En Başarılı Yayınevi" ödülünün sahibi oldu.

Türkiye'nin önde gelen firma ve iş insanlarının değerlendirildiği Uluslararası Doğu Ödülleri 2021 sahiplerini buldu. Ödül alanlar arasında çok sayıda siyasetçi, iş insanı, basın yayın grupları, belediye başkanları ve sanatçıların yanı sıra yayıncılık sektöründen Dikkat Atölyesi Yayınları da yerini aldı.

Uluslararası Doğu Ödülleri 2021 (International East Awards) sahiplerini buldu. 16 Mart'ta Şanlıurfa Nevali Hotel balo salonunda "ASIL ENGEL CEHALETTİR, ENGELLERİ KALDIRALIM" sloganıyla gerçekleşecek ödül töreninde yılın en başarılıları ödüllerine kavuşacak.
Tuğba Özay'ın ve Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla gerçekleşecek ödül töreninde çok sayıda sanat, iş, medya ve siyaset dünyasından isimler yer alacak.

Dikkat Atölyesi Yayınları yönetim kurulu başkanı Hüseyin Demir, ödülle ilgili, "Çocuklar dünyanın en değerli varlıklarıdır sloganıyla yola çıktık. Bizler bu bilinçle, pedagojik ve bilimsel alanlarda yapılan çalışmaları dikkate alarak adımızda yer aldığı şekilde daha dikkatli daha başarılı çocuklar yetişmesi için rehber niteliği taşıyan yayınlar hazırlıyoruz. Çalışmalarımızın bu şekilde ödüllendirilmesi elbette çalışma azmimizi artırıyor ve daha güzel çalışmalar yapmak için bize motivasyon kaynağı oluyor. Bizi bu ödüle layık gören tüm kitapseverlere Dikkat Atölyesi Yayınları ailesi olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

Ödül alacak bazı isimler arasında, Yaşayan Efsane dalında İbrahim Tatlıses, Yılın Haber Kanalı dalında A Haber, Yıllara Damga Vuran Halk Müziği Sanatçısı dalında Aynur Haşhaş, En Çok Dinlenen Türk Halk Müziği Sanatçısı Latif Doğan gibi isimler yer alıyor.
Memurlar.Net
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