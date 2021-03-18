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Piyasalarda gün sonu

Gün içinde en düşük 1.548,24, en yüksek 1.574,56 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,72 değer kaybederek tamamladı- Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,20 azalışla 410 bin 500 liraya geriledi
 18 Mart 2021 18:38
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Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11,17 puan azalarak 1.550,93 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 5,68 puan ve yüzde 0,36 kazançla 1.567,79 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.548,24, en yüksek 1.574,56 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,72 düşüşle 1.550,93 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,33 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 1,48, hizmetler endeksi yüzde 0,50, teknoloji endeksi yüzde 0,78 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2,62 puan ve yüzde 0,16 kayıpla 1.625,72 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 27'si prim yaptı, 68'i geriledi. Garanti Bankası, Ford Otomotiv, Odaş Elektrik, Türk Hava Yolları ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.729,55 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.729,55 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,20 düşüşle 410 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,4521 lira, satışta 7,4820 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,4927 lira, satışta 7,5228 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1923, sterlin/dolar paritesi 1,3941, dolar/yen paritesi de 109,00 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,80 azalarak 65,00 dolardan işlem görüyor.
Anadolu Ajansı
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