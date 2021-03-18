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Bursa'da virüsle mücadelede yeni kararlar

Bursa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulunca, corona virüs önlemleri kapsamında 22 Mart Pazartesi gününden itibaren il genelinde, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kuaför, kahvehane, spor salonu, hamam gibi yerlere girişte Hayat Eve Sığar (HES) kodu zorunluluğu getirildi. Ayrıca, 65 yaş ve üstü vatandaşlar için şehir içinde seyahat kısıtlaması kararı alındı
 18 Mart 2021 18:42
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Bursa'da virüsle mücadelede yeni kararlar

Bursa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, corona virüs önlemleri kapsamında alınan yeni kararları duyurdu.

22 Mart Pazartesi gününden itibaren uygulanmaya başlanacak karara göre, şehirler arası ve şehir içi toplu ulaşım araçlarında, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde, konaklama tesislerinde, halı saha, yüzme havuzu, lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı, kıraathane ve çay bahçelerinde HES kodu uygulaması zorunlu hale getirildi.

Alınan kararlar şöyle:

"İlimizde kahvehane, internet kafe, internet salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonu, dernek lokali, lunapark, tematik parklar, berber, kuaför, güzellik salonu, güzellik merkezleri, hamam, sauna, masaj salonu, kaplıca, nikah salonu, düğün salonu, tiyatro vb. kültürel aktivite yerleri, kütüphane, spor salonları ve spor merkezlerinin girişlerinde HES (Hayat Eve Sığar) kodu kontrollerinin zorunlu hale getirilmesine, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurullar dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklere katılımlarda HES kodu kontrollerinin zorunlu hale getirilmesine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sabah 07:00-09:00, akşam 16:30-18.30 saatleri arasında şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarının kısıtlanmasına, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın kendi işinde ya da bir iş yerinde çalıştıklarını belgelemesi durumunda şehir içi toplu taşıma araçlarını yukarıda belirtilen saatler arasında kullanma kısıtlamasından muaf tutulmalarına karar verilmiştir."
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