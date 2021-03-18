Vaka sayısı kritik eşiği aştı! 20 bini geçti
Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 452 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 049 kişinin testi pozitif çıktı, 81 kişi hayatını kaybetti.
|18 Mart 2021 21:24
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Sağlık Bakanlığı 18 Mart 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 452 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 049 kişinin testi pozitif çıktı, 81 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 1.503 oldu, 18 bin 615 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 770 bin 638'e yükseldi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Hasta sayısı 902 olarak açıklandı.
Test sayısı 35 milyon 787 bin 480'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 950 bin 603, vefat sayısı 29 bin 777, ağır hasta sayısı 1.503 oldu.
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