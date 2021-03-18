Muhammed'in cenaze namazını Profesör olan babası kıldırdı
|18 Mart 2021 19:24
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Cenaze namazını İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olan babası Prof. Dr. Rifat Okudan kıldırdı.
İstanbul Caddesi ile 253 numaralı caddenin kesiştiği Çünür kavşağında 15 Mart Pazartesi günü meydana gelen kazada, Salim M.'nin kullandığı 07 ANF 520 plakalı otomobil ile Erbay B. yönetimindeki 07 LKL 27 plakalı minibüs çarpıştı. Kontrolden çıkan minibüsün yan yattığı kazada, sürücülerle otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazaya karışan otomobilde bulunan ve ağır yaralanan Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) İlahiyat Fakültesi öğrencisi olan ve aynı fakültenin öğretim üyesi Prof. Dr. Rıfat Okudan'ın oğlu olan Muhammed Emin Okudan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Muhammed Emin Okudan için bugün Ayazmana Mahallesi'nde bulunan Dilara Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Muhammed Emin Okudan'ın cenaze namazını babası Prof. Dr. Rifat Okudan kıldırdı. Cenaze namazı sırasında baba Rifat Okudan'ın üzüntülü hali dikkatlerden kaçmadı. Namazın kılınmasının ardından Muhammed Emin Okudan'ın cenazesi Akyol Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
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