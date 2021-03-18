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Sıfır otomobil aldı, gelen telefonla büyük şok yaşadı!

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan Güler ailesi engelli kızlarının ihtiyaçlarının karşılanması için 3 yıl önce sıfır kilometre bir araç aldı. Bir süre sonra aracı aldıkları galerinin çalışanından gelen telefonla aile şok yaşadı: "Vicdan azabı duyuyorum. Aracınız hasarlı."
 18 Mart 2021 19:39
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Sıfır otomobil aldı, gelen telefonla büyük şok yaşadı!

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan Güler ailesinin 3 yıl öncealdıkları sıfır araç hasarlı çıktı. Aile gerçeği, aracı aldıkları oto bayiinin çalışanı olduğunu söyleyen şahıstan bir süre sonra gelen telefonda "Vicdan azabı duyuyorum. Aracınız hasarlı" sözleriyle öğrendi.

Durumu yargıya taşıdıklarını ancak 3 yıldır sonuç alamadıklarını belirten Vedat Güler, "Engelli kardeşimi dolaştırmak için almıştık. Bir süre sonra bayi çalışanından gelen telefonla şok olduk. Vicdan azabı duyduğunu ve aracın hasarlı olduğunu söyledi. Yaptırdığımız incelemede aracın sağ ön çamurluk ve ön kaputunda hasar olduğu belirlendi" dedi.

Aracın teslimatının akşam saatlerinde yapıldığı için hasarı fark edemediklerine değinen Güler, güvenlerini boşa çıkaran firmaya yaptıkları müracaatın da olumsuz karşılanması üzerine mahkemeye başvurduklarını söyledi.

"11 CELSEDİR DAVA DEVAM EDİYOR"

Güler ailesinin avukatı Avukat Gökhan İnan ise "Delil tespitine ilişkin dosya açtık. Aracın hasarlı olduğu tespit edildi. Ardından hukuk mahkemesinde hem değer kaybına ilişkin hem de misliyle değiştirilmesine ilişkin dava açtık. 11 celsedir duruşma devam ediyor" diye konuştu.

Aracın bilirkişi incelemesinde sağ ön çamurluğunda göçük oluştuğu, boyasız göçük düzeltme yöntemiyle onarılmış olup çamurluk içinde işlem izlerinin bulunduğu, ayrıca buna bağlı olarak ön tampon, farlar ve ön kaput ayarlarında uyumsuzluklar bulunduğunun gözlemlendiği belirlendi.
İhlas Haber Ajansı
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