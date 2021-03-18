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2 ilde terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 14 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa merkezli 2 ilde terör örgütü PKK/KCK-YPG'ye yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
 18 Mart 2021 19:43
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2 ilde terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 14 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK-YPG içerisinde kırsal alanda örgütsel eğitim alarak ülkeye yasa dışı yollardan döndükleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan ve sosyal medya hesaplarından silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında, kent merkezi ve ilçeleri ile İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 150 mermi ile av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Zanlılar, işlemler için emniyete götürüldü.
Anadolu Ajansı
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