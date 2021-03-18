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Bakan Akar: ABD'nin Türkiye ile işbirliği yapması gerekir

Bakan Akar: ABD'nin, YPG ile iş birliği yapmak yerine Türkiye ile işbirliği yapması gerekir.
 18 Mart 2021 21:03
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Bakan Akar: ABD'nin Türkiye ile işbirliği yapması gerekir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, biz buna hazırız, doğru olan da budur. Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'deki tahrik edici eylemleri asla kabul edilemez, sorunların çözümüne katkı sağlamaz. Bunlarla bir yere varılmayacağını herkes bilmelidir.

DHA
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