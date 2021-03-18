Bakan Akar: ABD'nin Türkiye ile işbirliği yapması gerekir
Bakan Akar: ABD'nin, YPG ile iş birliği yapmak yerine Türkiye ile işbirliği yapması gerekir.
|18 Mart 2021 21:03
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