İngiliz senarist: Tüm filmlerimi Türkiye'de çekmek istiyorum
|18 Mart 2021 21:05
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İngiliz yönetmen Guy Ritchie, Twitter'dan yaptığı video paylaşımında, Türkiye'ye methiyeler düzerek "Güzel yemekler, insanlar, oteller. İki aylık çekim sonrası tüm filmlerimi burada çekmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Eski medeniyetleri, tarihi yerleri çok sevdiğini vurgulayan Ritchie, "Türkiye oldukça modern ama aynı zamanda eski medeniyetlerin çekiciliğine de sahip." ifadesini kullandı.
Ritchie, binlerce yıllık Aspendos Antik Kenti'nin muhteşem bir yer olduğunu söyleyerek filmin çekimlerinin yapıldığı bölge için "Burası benim 2 bin yıllık ofisim." yorumunu yaptı.
Binlerce kişi beğendi
Bölgeye hayran kaldığını vurgulayan usta yönetmen Ritchie, kalıntıların bulunduğu tarihi alanda gezerek tek tek bilgi verdi. Ritchie, "Sanki hala yaşıyor. Bütün bunlar bir şehirdi. Buradaki patikanın bile bir kısmı el değmemiş görünüyor." diye konuştu.
Ritchie, video paylaşımını, Türkiye'yi çok sevdiğini, mümkün olması halinde bölgede daha çok film yapmak istediklerini aktararak sonlandırdı.
Ünlü yönetmen Ritchie, filmin çekimlerini Antalya'daki tarihi Kaleiçi ile Cumhuriyet Meydanı'nda yapıyor.
Ritchie'nin paylaşımı, sosyal medyada da binlerce beğeni aldı.
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