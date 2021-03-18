Şehit yakını eğitimcilerden İstiklal Marşı videosu

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü dolayısıyla müdürlük bünyesinde çalışan şehit yakını personelinin İstiklal Marşı söyledikleri videonun beğene topladığını kaydetti. Doğru, videoda ilçede görev yapan üst düzey yöneticilerin de katılım sağladığını belirterek şunları söyledi:

"Çanakkale Savaşlarında Türk Milletinin azim ve kararlılığını, bağımsızlık aşkını tüm dünyaya gösteren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Müdürlüğümüzde görev yapan şehit yakını personelimizle hazırlamış olduğumuz İstiklal Marşı video etkinliğine katılımlarından dolayı İnegöl Kaymakamı Sayın Eren Arslan, İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, İlçe Jandarma Komutanı Ferruh Mağden, Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şakir Lakşe İlkokulu, Hacer Salih Yıldız İlkokulu, İstaş Kentaş Ortaokulu, Gaziosmanpaşa İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi, İnegöl Anadolu İmam Hatip Lisesi, İnegöl, Fikriye Koşarer Anaokulu, Vehbi Koç İlkokulu öğretmen ve idarecilerine teşekkür ediyoruz."