AB: Erdoğan ile görüşme ilişkinin geliştirilmesine odaklanacak
|18 Mart 2021 21:21
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Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel arasında yarın yapılacak görüşmenin iş birliğine dayalı ilişkinin nasıl geliştirileceğine odaklanacağını bildirdi.
Yarın video konferansla yapılacak görüşme hakkında gazetecilere bilgi veren AB yetkilisi, 25-26 Mart'taki AB Liderler Zirvesi'nde AB-Türkiye ilişkilerinin ele alınacağını hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşmenin zirveye hazırlık amacı taşıdığını belirtti.
AB yetkilisi, "Görüşme, Doğu Akdeniz'de istikrarın nasıl sağlanabileceğine ve Türkiye ile karşılıklı çıkara ve iş birliğine dayalı ilişkinin nasıl geliştirileceğine odaklanacak." ifadesini kullandı.
Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüşmelerin de ele alınmasının beklendiğini kaydeden yetkili, olası Kıbrıs müzakereleri ve Libya gibi bölgesel konuların da gündeme gelebileceğini aktardı.
AB ile Türkiye arasında ilerletilmiş bir gündemin "Türkiye'nin AB ile çalışmasına ve gerilimi düşürmesine bağlı olduğu" görüşünü dile getiren yetkili, iki tarafın bu gündem çerçevesinde ekonomi, ticaret, halklar arasındaki temaslar, göç iş birliği ve sektörel politikalar alanında artırılmış diyalog gibi konularda çalışabileceğini vurguladı.
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