İngiltere Başbakanı, Oxford-AstraZeneca aşısı yaptıracak
|18 Mart 2021 21:58
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Johnson, düzenlediği basın toplantısında, İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumunun her hafta Oxford-AstraZeneca aşısına ilişkin verileri incelediğini kaydederek, aşı yaptırmamanın yaptırmaktan daha riskli olduğunu belirtti.
Avrupa İlaç Ajansının (EMA) da Oxford-AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının güvenli ve faydalarının risklerden fazla olduğunu bildirdiğine dikkati çeken Johnson, "Oxford aşısı güvenlidir, Pfizer aşısı güvenlidir. Güvenli olmayan şey Kovid-19'a yakalanmaktır. Dolaysıyla sıranız gelir gelmez aşınızı olmanız çok önemli." dedi.
Kendisinin de yarın aşı olacağını açıklayan İngiliz Başbakan, "Aşı olacağım merkezde şu anda ilk dozunu olanlara Oxford-AstraZeneca aşısı yapılıyor. Ben de bu aşıdan yaptıracağım." diye konuştu.
Kovid-19'a karşı geliştirilen ilk aşılardan Oxford-AstraZeneca'nın uygulanması, bazı ülkelerde, kanda pıhtılaşmaya yol açarak damar tıkanıklığı ve akciğer embolisi gibi durumlara neden olabileceği şüphesiyle geçici olarak durdurulmuştu.
Dünya Sağlık Örgütü de aşının faydalarının risklerinden fazla olduğunu belirterek, "Hayat kurtarmak için kullanımı devam etmelidir." açıklamasını yapmıştı.
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